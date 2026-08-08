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BRILJIRA U PORTSMOUTHU

VIDEO Novi 'vatreni' nastavlja 'trpati'! Pogledajte sjajan gol

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Novi 'vatreni' nastavlja 'trpati'! Pogledajte sjajan gol
Foto: IMAGO/IMAGOSPORT
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Adrian Segečić opet pogađa: zabio West Hamu za Portsmouth i najavio veliku sezonu, a golgeterski niz je nastavio i u novoj sezoni

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Adrian Segečić (22) nastavlja gdje je stao prošle sezone i najavljuje veliki iskorak. Hrvatski nogometaš bio je strijelac Portsmoutha u prvom službenom nastupu nove sezone, a gol je postigao u susretu Liga kupa protiv West Hama. Iako je njegov gol gostima donio početnu prednost, "čekićari" su do kraja prvog poluvremena preuzeli kontrolu nad rezultatom i na predah otišli s 2-1. Na kraju su slavili 3-1.

Portsmouth je poveo u 33. minuti, kada je Segečić iskoristio odbijenu loptu nakon kornera. S udaljenosti od približno 20 metara odmah je pokušao udarcem pronaći put do mreže. Lopta je pritom zakačila jednog od igrača West Hama, dovoljno promijenila putanju i prevarila vratara, pa je završila u suprotnom kutu. Za West Ham zabili su Castellanos dva puta i Bowen jednom.

Za Segečića je to bio nastavak niza koji traje još od prošle sezone. U posljednjih sedam službenih utakmica Portsmoutha barem jednom je sudjelovao u golu svoje momčadi. U tom je razdoblju šest puta tresao mrežu, a tri je pogotka namjestio suigračima.

Mladi Hrvat iza sebe ima odličnu sezonu u Engleskoj. Za Portsmouth je u prošlom prvenstvu zabio 11 puta i dodao još pet asistencija, čime se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača momčadi.

Njegov razvoj prati i hrvatska reprezentacija. Segečić je prošle godine odlučio nositi hrvatski umjesto australskog dresa, a Zlatko Dalić potom ga je uvrstio na širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako još nije debitirao za seniorsku reprezentaciju, za U-21 momčad Hrvatske već je odigrao dvije utakmice.

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