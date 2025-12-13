Šegi je ovo deveti prvenstveni gol u HNL-u čime je izbio na prvo mjesto strijelaca lige, ispred Tonija Fruka koji je zabio osam golova
VIDEO O ovome će se pričati: Hajduk zabio za preokret, je li golu prethodio prekršaj Rebića?
Lokomotiva je dočekala Hajduk na Maksimiru u 17. kolu HNL-a i povela u 12. minuti golom Stojakovića, ali uslijedio je preokret gostiju. Rebić je zabio u 27. za 1-1, a potom i asistirao u 54. za Šegu. Ipak, o drugom golu Hajduka još će se pričati.
Naime, VAR soba pregledavala je potencijalni prekršaj Rebića laktom na Šitumu u začetku akcije. Bio je to zračni duel, oba igrača su skočila, a Rebićev lakat je zahvatio Šituma. Situacija se pregledavala, ali na kraju je gol ostao vrijediti.
Šegi je ovo deveti prvenstveni gol u HNL-u čime je izbio na prvo mjesto strijelaca lige, ispred Tonija Fruka koji je zabio osam golova.
