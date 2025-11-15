Podsjetimo, Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Hasanova, a izjednačio je Kusanović u 80. minuti na asistenciju Šivaleca
OVO JE BILO BIZARNO
VIDEO Obrnuti Šimunić: Leon Jakirović greškom dobio crveni karton. Pogledajte reakciju suca
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatnoj situaciji svjedočili smo na utakmici Hrvatske U-17 i Uzbekistana U-17 na Svjetskom prvenstvu. Pri rezultatu 0-1, u 69. minuti, Leon Jakirović greškom je dobio crveni karton.
Naime, Jakirović je prekinuo napad gostiju prekršajem, a sudac je izvukao crveni karton! Gledali su igrači Hrvatske u čudu što se događa, objasnili sucu da mladi as "vatrenih" nije imao žuti karton, a onda je sudac shvatio pogrešku i poništio isključenje Jakiroviću.
Bizarnu situaciju pogledajte OVDJE
Podsjetimo, Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Khasanova, a izjednačio je Kusanović u 80. minuti na asistenciju Šivaleca.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku