VIDEO Obrnuti Šimunić: Leon Jakirović greškom dobio crveni karton. Pogledajte reakciju suca

Nevjerojatnoj situaciji svjedočili smo na utakmici Hrvatske U-17 i Uzbekistana U-17 na Svjetskom prvenstvu. Pri rezultatu 0-1, u 69. minuti, Leon Jakirović greškom je dobio crveni karton.

Naime, Jakirović je prekinuo napad gostiju prekršajem, a sudac je izvukao crveni karton! Gledali su igrači Hrvatske u čudu što se događa, objasnili sucu da mladi as "vatrenih" nije imao žuti karton, a onda je sudac shvatio pogrešku i poništio isključenje Jakiroviću.

Bizarnu situaciju pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Khasanova, a izjednačio je Kusanović u 80. minuti na asistenciju Šivaleca.