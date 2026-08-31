VIDEO Okršaj Modrića i Messija za pamćenje: Prije 20 godina obojica su ispisala povijest

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Lionel Messi (39) službeno je objavio da je došao kraj njegove reprezentativne karijere u dresu Argentine. Messi je s Argentinom osvojio naslov Svjetskog prvaka u Katru 2022. te srebro na nedavno završenom Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Tijekom reprezentativne karijere duge 21 godinu, Messi je za 'gaučose' nastupio 207 puta te zabio čak 125 golova. Među tim brojnim utakmicama, igrao je naravno i protiv Hrvatske. U ožujku 2006. u tijeku su bile pripreme za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, a Messi je tada bio u postavi protiv 'vatrenih' u prijateljskom susretu koji se igrao u Baselu. Današnjem kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću to je bio prvi nastup u reprezentativnom dresu, a upravo je Messi tada zabio svoj prvi gol za Argentinu.

'Vatreni' su tada pod vodstvom Zlatka Kranjčara savladali Argentince 3-2. Ivan Klasnić zabio je u 3.minuti, a onda je slijedio preokret 'gaučosa'. U 4. minuti pogodio je Carlos Tevez, a dvije minute kasnije Messi. Darijo Srna izjednačio je na 2-2, a za pobjedu Hrvatske zabio je Dario Šimić u 90. minuti susreta. Tada 20-godišnji Modrić je igrao do 84. minute, dok je 18-godišnji Messi igrao svih 90 minuta.

Hrvatska na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj bila u skupini s Brazilom, Japanom i Australijom. Na otvaranju su 'vatreni' izgubili od Brazila (0-1), remizirali s Japanom (0-0) i s Australijom (2-2) u zadnjoj utakmici u skupini te nisu prošli u daljnju fazu natjecanja.