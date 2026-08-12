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VIDEO Olimpijski pobjednik je ispao tragičar, Romell Glave europski prvak na 100 metara

Piše HINA,
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VIDEO Olimpijski pobjednik je ispao tragičar, Romell Glave europski prvak na 100 metara
Foto: Andrew Boyers
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Britanac Romell Glave šokirao je EP i uzeo zlato na 100 m, dok je ozlijeđeni Jacobs šepajući dotrčao tek sedmi

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Britanac Romell Glave (26) osvojio je naslov europskog prvaka na 100 metara na atletskom EP u Birminghamu.

Glave je do zlata pred domaćom publikom stigao sa skromnim rezultatom od 10,09 sekundi, a dvostruko slavlje Britancima osigurao je srebrni Jeremiah Azu (25) s 10,16, dok je Nijemac Owen Ansah (25) stigao do bronce s 10,19.

U "tragičara" utrke pretvorio se branitelj naslova iz Rima otprije dvije godine i olimpijski pobjednik iz Tokija otprije pet godina, Talijan Lamont Marcell Jacobs (31) koji se po tko zna koji put u karijeri ozlijedio te je šepajući ušao u cilj kao sedmi s 12,26.

European Athletics Championships
Foto: Andrew Boyers 
REZULTATI: 
1 Romell Glave (VB)           10.09
2 Jeremiah Azu (VB)           10.16
3 Owen Ansah (Njem)           10.19
4 Elvis Afrifa (Niz)          10.22
5 Dominik Kopeč (Polj)        10.29
6 Chituru Ali (Ita)           10.34
7 Lamont Marcell Jacobs (Ita) 12.26
8 Simon Verherstraeten (Bel)  13.12

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