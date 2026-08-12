VIDEO Olimpijski pobjednik je ispao tragičar, Romell Glave europski prvak na 100 metara

Britanac Romell Glave (26) osvojio je naslov europskog prvaka na 100 metara na atletskom EP u Birminghamu.

Glave je do zlata pred domaćom publikom stigao sa skromnim rezultatom od 10,09 sekundi, a dvostruko slavlje Britancima osigurao je srebrni Jeremiah Azu (25) s 10,16, dok je Nijemac Owen Ansah (25) stigao do bronce s 10,19.

🏆 Avrupa Atletizm Şampiyonası



🎽 Erkekler 100 metrede zafer, 10.09'luk derecesiyle 🇬🇧Romell Glave'in oldu. 🥇 pic.twitter.com/VrNHLDmfxF — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 11, 2026

U "tragičara" utrke pretvorio se branitelj naslova iz Rima otprije dvije godine i olimpijski pobjednik iz Tokija otprije pet godina, Talijan Lamont Marcell Jacobs (31) koji se po tko zna koji put u karijeri ozlijedio te je šepajući ušao u cilj kao sedmi s 12,26.

Foto: Andrew Boyers