Britanac Romell Glave šokirao je EP i uzeo zlato na 100 m, dok je ozlijeđeni Jacobs šepajući dotrčao tek sedmi
VIDEO Olimpijski pobjednik je ispao tragičar, Romell Glave europski prvak na 100 metara
Britanac Romell Glave (26) osvojio je naslov europskog prvaka na 100 metara na atletskom EP u Birminghamu.
Glave je do zlata pred domaćom publikom stigao sa skromnim rezultatom od 10,09 sekundi, a dvostruko slavlje Britancima osigurao je srebrni Jeremiah Azu (25) s 10,16, dok je Nijemac Owen Ansah (25) stigao do bronce s 10,19.
🏆 Avrupa Atletizm Şampiyonası— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 11, 2026
🎽 Erkekler 100 metrede zafer, 10.09'luk derecesiyle 🇬🇧Romell Glave'in oldu. 🥇 pic.twitter.com/VrNHLDmfxF
U "tragičara" utrke pretvorio se branitelj naslova iz Rima otprije dvije godine i olimpijski pobjednik iz Tokija otprije pet godina, Talijan Lamont Marcell Jacobs (31) koji se po tko zna koji put u karijeri ozlijedio te je šepajući ušao u cilj kao sedmi s 12,26.
REZULTATI: 1 Romell Glave (VB) 10.09 2 Jeremiah Azu (VB) 10.16 3 Owen Ansah (Njem) 10.19 4 Elvis Afrifa (Niz) 10.22 5 Dominik Kopeč (Polj) 10.29 6 Chituru Ali (Ita) 10.34 7 Lamont Marcell Jacobs (Ita) 12.26 8 Simon Verherstraeten (Bel) 13.12
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