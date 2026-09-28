VIDEO Olise je 'tricolorima' protiv Belgije donio pobjedu. Evo kako je to proslavio Zidane

Francuska je s 1-0 svladala Belgiju u Bruxellesu u utakmici 2. kola A1 skupine Lige nacija i tako zadržala maksimalan učinak u novom izdanju natjecanja. Dugo se čekalo na pogodak, a susret je odlučen tek u samoj završnici.

'Trikolorima' je pobjedu donio Michael Olise. Krilni napadač ušao je u igru u 77. minuti i samo 11 minuta kasnije zatresao je mrežu nakon dodavanja Rayana Cherkija. Pogodak je euforično proslavio francuski izbornik Zinedine Zidane. Zaletio se prema lopti koja je stajala u blizini trenerskog prostora te ju od sreće snažno napucao.

Pogodak Olisea i slavlje Zidanea možete pogledati OVDJE.