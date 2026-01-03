Obavijesti

MAJSTORSKI, NEMA ŠTO

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Olmo spasitelj Barcelone u vatrenom derbiju! Pogledajte majstoriju bivšeg dinamovca...
Foto: arena sport

Barcelona je mučila u gradskom derbiju protiv Espanyola, nikako nije mogla probiti granitnu obranu, a onda se u 86. minuti ukazao sjajni Olmo

Fantastičan gol Danija Olma u samoj završnici gradskog derbija slomio je otpor Espanyola (2-0) i donio Barceloni izuzetno važnu pobjedu u 18. kolu La Lige u borbi za naslov prvaka.

Ovom pobjedom katalonski ponos učvrstio je vodeću poziciju na ljestvici La Lige, stvorivši opipljivu prednost pred najvećim rivalom, Real Madridom.

Drama u finišu riješila napeti derbi

Sraz gradskih rivala na RCDE stadionu ponudio je pravu dramu i nogometnu partiju šaha koja je trajala sve do 86. minute. Espanyol se pokazao kao izuzetno tvrd orah, a na vratima je briljirao srpski golman Marko Dmitrović, koji je s nekoliko sjajnih obrana dugo držao svoju momčad u igri i dovodio napadače Barcelone do očaja. Činilo se kako bi upravo on mogao postati prvi golman koji je sačuvao mrežu protiv Barcelone nakon dugog niza od čak 38 ligaških utakmica u kojima je katalonski div zabio barem jedan gol.

LaLiga - Espanyol v FC Barcelona
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

A onda je na scenu stupio Olmo. Bivši dinamovac, koji je u igru ušao u 64. minuti, primio je loptu od Fermína Lópeza na rubu kaznenog prostora i fantastičnim udarcem desnom nogom pogodio same rašlje za erupciju oduševljenja na klupi gostiju. Bio je to potez majstora koji je slomio otpor domaćina Bio mu je to peti gol u 14. nastupu ove sezone, ima i dvije asistencije. Kada je u ovakvoj formi, radi razliku na terenu, no problem su ozljede koje mu često prave probleme otkako je u ljeto 2024. godine došao u Barcu za 60 milijuna eura. Baš nedavno se oporavio od ozljede ramena i pokazao je da je to iza njega, a kada je zdrav i spreman, zlata vrijedi svome klubu.

Gol pogledajte OVDJE

Točku na "i" stavio je Robert Lewandowski samo tri minute kasnije, ponovno na asistenciju sjajnog Lópeza, potvrdivši pobjedu od 2-0 i bijeg Barcelone na vrhu ljestvice.

Posebnu težinu utakmici dala je i priča Barcelonina golmana Joana Garcije. Mladi čuvar mreže prošlog je ljeta stigao u Barçu upravo iz Espanyola, aktiviravši izlaznu klauzulu, što mu domaći navijači nisu oprostili. Dočekan je salvama zvižduka pri svakom dodiru s loptom, no to ga nije dekoncentriralo. Naprotiv, s nekoliko ključnih obrana bio je jedan od najboljih pojedinaca susreta i sačuvao je svoju mrežu netaknutom.

