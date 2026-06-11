VIDEO Oluja potopila Orlando, Engleska potopila Kostariku. Evo kako je najavila 'vatrene'

Engleska nogometna reprezentacija je već iskusila što to znači biti u nemilosti američkih pravila o zaustavljanju aktivnosti na otvorenom u slučaju nevremena pa su njenu utakmica protiv Kostarike, umjesto u planirana 22 sata po hrvatskom vremenu, zbog munji i oluje pomaknuli na 23 sata. Nije to omelo "tri lava" koji su u generalki uoči Hrvatske pobijedili 3-0 na stadionu u Orlandu.

Declan Rice već je u sedmoj minuti pospremio ubačaj novog igrača Barcelone Anthonyja Gordona, bio mu je to sedmi gol za reprezentaciji. Noni Madueke je u 36. pogodio stativu, a pola sata kasnije Eberechi Eze je izborio penal pogodivši igrača Kostarike u ruku. Utakmicu je sudila sutkinja Katja Koroleva i pokazala na bijelu točku, a strijelac je bio Gordon. Konačnih 3-0 postavio je Ollie Watkins tri minute prije kraja.

Video golova pogledajte OVDJE.

- To sam želio i tražio. Rekao sam prije utakmice da želimo podići igru ​​na višu razinu, od intenziteta, predanosti, kohezije, i to smo i učinili. Vidjeli smo utjecaj igrača Arsenala koji su došli na pripreme i utjecaj treninga. Vidimo prilagodbu na vrućinu i vidimo da stvari funkcioniraju, ali danas smo od igrača zahtijevali da naprave sljedeći korak i oni su to učinili. Rezultat se sam pobrine za sebe, ali mi smo to učinili na visokoj razini - rekao je izbornik Engleske Thomas Tuchel.

- Postavili smo ton i igrači su ga bili spremni slijediti, napraviti sljedeći korak u intenzitetu i načinu na koji igramo, pogurati se i izvući dobar osjećaj iz toga. Energija na stadionu bila je nevjerojatna. Pomislio sam: "U redu, ako stvarno možemo ovako igrati i napredovati u turniru i imati ovu vrstu kohezije, bratstva i timskog duha koji smo danas pokazali, onda ćemo imati nevjerojatnu vezu s navijačima" - dodao je.

Portugal je u Leiriji pobijedio Nigeriju 2-1 uz golove Pedra Neta u 23. Francisca Conceicaa u 75. minuti. Za Afrikance je pogodio Akor Adams u 37. Cristiano Ronaldo ubilježio je 228. nastup za reprezentaciju i bio starter, ali nije zabio. Izašao je iz igre u 65. minuti.