VIDEO On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe'

Slaven Belupo prošao je u polufinale Kupa nakon 3-1 pobjede protiv Gorice. Junak domaćina definitivno je Adriano Jagušić (19), koji je zabio dva fantastična gola (za 1-1 i 2-1), ali se istaknuo i s nekoliko sjajnih poteza.

Nastavak je to sjajne forme za mladog hrvatskog reprezentativca, koji je prije svega nekoliko dana zabio golčinu i Osijeku u prvenstvu. Odapeo je tada Jagušić s 30-ak metara i "rasparao" mrežu Osječana za vrijednu pobjedu "farmaceuta".

Jagušić je ove sezone zabio šest golova, po tri u HNL-u i Kupu, a neki od njih su zaista spektakularni. Ipak, nisu samo golovi ti koji ga izdvajaju kao potencijalno velikog igrača, nego i sama igra.

- Toga ne bi bilo da nije bilo momčadi koja je uvijek tu, na terenu se svi borimo. Govorili su mi "ajde, Jaga, zabit ćeš" i eto, svaki put kad to kažu je i došao. Dao sam sve od sebe i nagradi te. Golovi? Ha, drago mi je da tako ispada, ali to može svatko zabiti. Ima takvih milijun golova, ali lijepo je. Uživam. Svakome sam govorio da se dobro osjećam, da će vidjeti što će biti danas. Dva gola, pobjeda, prolazak u polufinale Kupa. Sad ovo zaboraviti i okrenuti se Dinamu, ići po tri boda - rekao je Jagušić nakon Gorice.

Ima sjajan smisao za igru, vrlo dobar dribling, a zna i "podvaliti" dubinsko dodavanje. Štoviše, po uspješnim driblinzima u HNL-u je drugi (u konkurenciji među veznjacima s više od 800 minuta minuta) s 2,06 po utakmici. Puca 2,28 puta po dvoboju, što ga svrstava na četvrto mjesto i za dečka od 19 godina dokazuje da ima i veliko samopouzdanje.

Adriano Jagušić u HNL-u

U prosincu je Jagušić nagovijestio da bi mogao postati ključan kotačić momčadi.

- Konačno osjećam kako mi se isplatio sav trud koji sam uložio u dosadašnjoj karijeri, a cijeli sam život potpuno posvećen nogometu. I tako će biti i dalje. Zadovoljan sam svojim igrama, svojom trenutačnom formom, ali znam da mogu i moram još bolje. Jedan sam od mlađih u svlačionici, slušam savjete iskusnijih suigrača poput Božića i Nestorovskog, njihove su mi upute od velike pomoći - govorio je tada za 24sata.

Zanimljiv je bio i put mladog nogometaša koji je velik dio omladinske karijere proveo u Dinamu gdje je bio sedam godina.

- Malo sam zaostao rastom, pa i fizički, dok su svi oko mene naglo izrasli. U mojoj generaciji su igrali Vrbančić, Čaić, Tonon..., a ja sam stalno slušao priče i obećanja kako ću igrati, ali to se nije događalo. Bolje da su mi odmah otvoreno rekli: 'Ne računamo na tebe'. I vratio sam se u Slaven, tu sam već nakon mjesec dana osjetio kako možemo biti dobri, ali i kako se ja tu mogu snaći. Isplatilo mi se - rekao je u prosincu o tom vremenu.

Slaven Belupo apsolutni je hit hrvatskog nogometa ove sezone, a Jagušić je definitivno osvježenje na nogometnoj sceni. Trud je prepoznao i izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić koji ga je pozvao u reprezentaciju, a pod vodstvom Marija Kovačevića Jagušić može samo napredovati.

- Nikad dosad nisam bio pozvan, odmah U-21. Svi je prate, drago mi je da sam dobio poziv i opravdat ću to. Dinamo? Nije bitno tko će zabiti, samo da bude tri boda. Znamo da je Dinamo dobra momčad, ali pokazali smo ovime svima da možemo igrati. Pozivam sve da nas dođu bodriti jer će biti dobra utakmica. Iznenadilo me koliko je ljudi bilo protiv Gorice (1287, op.a.), osjeti se kad navijači malo glasnije krenu navijati, odmah te to digne. Hvala svima.