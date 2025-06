VIDEO Op, sjedni se ti malo! Sučić majstorijama bacao protivnike na stražnjicu...

Kada je zavaljao braniča Monaca, poslao ga prvim letom nazad u kneževinu i elegantnim potkopavanjem, u maniri najvećih majstora, pospremio loptu u mrežu za erupciju maksimirskih tribina, pokazao je nogometnom svijetu kakvog bisera Hrvatska ima. I kao da je htio reći, ovo je samo početak, još ćete čuti za mene.

Pokretanje videa... 00:46 Sučićev gol za oproštaj od Dinama | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bila je to spektakularna najava velike karijere Petra Sučića (21) koji je samo tri mjeseca kasnije u transferu vrijednom 16.5 milijuna eura potpisao za milanski Inter. Tukli su se za njega europski velikani, prepoznali njegov ogroman potencijal, no on je htio na pozornicu na kojoj su stasali Mateo Kovačić i Marcelo Brozović. Ostao je do kraja sezone u Dinamu pa na klupskom SP-u već u prvom dodiru s loptom zaludio navijače talijanskog velikana.

Foto: STEPHEN BRASHEAR/REUTERS

Era našeg reprezentativca u Interu nije mogla početi veličanstvenije. Trener Christian Chivu odmah mu je dao do znanja da ozbiljno računa na njega i da s njim ima velike planove, a to povjerenje Sučić je opravdao na utakmici protiv River Platea. Inter je slavio 2-0 i s prvog mjesta se plasirao u osminu finala Svjetskog klupskog prvenstva. Nije bilo nimalo lagano, jako dugo su lomili talijanskog velikana, a ključan susret bio je kada je rumunjski trener u 62. minuti uveo našeg reprezentativca. Deset minuta kasnije posuo je magiju travnjakom u Seattleu, odradio je slalomsku dionicu kao Zrinka Ljutić, navukao trojicu igrača na sebe i asistirao Francescu Espositu za 1-0. Bastoni je u sudačkoj nadoknadi zapečatio pobjedu Intera koji je susret završio s dva igrača više.

Sučić je bio fenomenalan, imao je 15 točnih od 16 dodavanja, stvorio dvije velike prilike i driblinzima izluđivao protivnika. Valjao ih je kako je htio, plesao loptom i pokazao čaroliju koja se krije u njegovim nogama. Bili su to potezi za narod, koji dižu ljude sa sjedalica i prisiljavaju ih na pljesak. SofaScore mu je dala ocjenu 7.8, bolju je imao samo Bastoni (8), a Calciomercato ga je ishvalio i dodijelio mu najveću ocjenu 7.5, kao i strijelcu prvog gola Espositu.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

- Po ulasku na teren oduševljava publiku slalomima kroz protivnike i potezima koji izazivaju pljesak. Asistirao je Piju Espositu za pogodak.

A malo je falilo da upiše i drugu asistenciju. Ovo je bilo u stilu profinjenih majstora. Primio je loptu, lažnjakom poslao protivnika na stražnjicu pa krenuo u slalom. Jedan, drugi i lopta s očima za Mhitarjana koji je izašao sam na golmana u 90. minuti, ali promašio je zicer. Prava šteta jer ovaj potez hrvatskog genijalca vrtio bi se na svim špicama...

Video pogledajte OVDJE

Sučić je nakon utakmice rekao...

- Znali smo da će utakmica biti teška, jako su kvalitetni, ali imali smo bolje šanse i zaslužili smo pobjedu.

Što im je trener Chivu rekao na poluvremenu?

- Rekao je da moramo biti čvršći u duelu i pojačati agresivnost. Bili smo bolji, stvorili prilike i na kraju pobijedili. Predivno mi je ovdje, svi su me sjajno primili i lako mi je igrati u takvoj momčadi - rekao je hrvatski reprezentativac nakon pobjede.

Tek je došao, ali sjajnim partijama u SAD-u pokazao je da ozbiljno kuca na vrata prvih 11. I da je budućnost Intera u sigurnim rukama...