VIDEO Opustite se i uživajte! Evo svih poteza vođe Modrića

Milan je na jednom od najvećih europskih derbija naziva Derby della Madonnina pobijedio Inter rezultatom 1-0. Gol odluke zabio je Pervis Estupinan u 35. minuti. Pogodak možete vidjeti OVDJE. Susret se igrao u sklopu 28. kola Serie A, ali bez obzira na pobjedu, 'rossoneri' za najljućim rivalima zaostaju sedam bodova. Do kraja prvenstva je ostalo još 10 kola.

Utakmicu je obilježio hrvatski kapetan Luka Modrić koji je ponovno dokazao kako je u sjajnoj formi te da će u punoj spremi dočekat Svjetsko prvenstvo do kojeg je ostalo nešto manje od 100 dana. Hrvatski veznjak bio je jedan od najboljih igrača na terenu, a da nije upisao asistenciju ili dao pogodak.

Statistika Luke Modrića.

Ove sezone odigrao je 30 utakmica u dresu Milana i na terenu proveo impresivnih 2324 minute. Pritom je zabio dva gola i podijelio tri asistencije. Navijači su počeli dijeliti na društvenim mrežama najbolje trenutke njegovog nastupa. Očarani su njegovom igrom u 40. godini života, a izgleda kako se kraj ne nazire blizu. Odluku o ostanku u Milanu i naredne sezone Modrić će donijeti uskoro, a uprava kluba sa San Sira želi ga zadržati i iduće godine.

Milan je trenutačno drugi na tablici sa 60 bodova. Imaju sedam manje od prvog Intera, a četiri više od prvog pratitelja Napolija. Idući susret 'rossoneri' igraju protiv Lazija u Rimu 15. ožujka.