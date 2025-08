VIDEO Oreč poslao 'raketu' s 30 metara, ali je zatresao prečku

Rijeka je sve opasnija što se primiče kraj prvog dijela. U 36. minuti imali su domaći najbolju priliku preko Oreča, ali je greda spasila gostujuću momčad.

Janković je ubacio loptu u kazneni prostor iz "skraćenog kornera", obrana gostiju je izbila loptu daleko od opasnosti i ona je stigla do igrača Rijeke. U sredinu je ušao Oreč i nakon nekoliko dodavanja je lopta došla do njega. On je primio loptu na nekih 30 metara, naciljao i poslao "bombu" prema golu Belupa. Zatresla se greda, lopta se onda odbila od poda i izašla van.

Najbolja prilika Rijeke na susretu i umalo gol sezone već u prvom kolu. Rijeka nastavlja s pritiskom i pravo je čudo što je još uvijek 0-0.