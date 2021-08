Japanska tenisačica Naomi Osaka u lipnju je odustala od nastupanja na Roland Garrosu nakon što je kažnjena zbog odbijanja sudjelovanja na pressicama.

Osaka je tada objasnila kako joj sudjelovanje na konferencijama utječe na njeno psihičko zdravlje, a potom je uzela podulju pauzu od tenisa i vratila se tek na Olimpijskim igrama u Tokiju. Tamo je ispala u trećoj rundi na domaćem terenu te se sad vratila na turnir u Cincinattiju gdje je sudjelovala na konferenciji putem videopoziva.

Tamošnji novinar Paul Daugherty upitao je Osaku o njenom odnosu s medijima.

- Ne voliš baš imati posla s nama, pogotovo u ovakvom formatu, no imaš puno vanjskih interesa koje serviraš upravo putem medija. Moje pitanje je, kako balansiraš između toga?

Osaka je dvaput pitala novinara da ponovi pitanje, a onda mu je odgovorila:

- Znam da sam odradila puno konferencija i da se neke stvari događaju, no isto tako bih rekla da nisam baš sigurna kako balansirati to dvoje. Pokušavam to shvatiti u koracima, kao i vi, rekla bih.

Tenisačica je ranije najavila kako će sav osvojeni novac na ovom turniru donirati stradalima u potresu na Haitiju, a jedan drugi novinar ju je upitao za to, nakon čega je Osaka briznula u plač. Tada je uzeta pauza, a iako se Osaka naposljetku vratila, razgovoru se kasnije priključio i njen agent koji je oprao Daughertyja:

- Ovaj nasilnik iz Cincinnati Enquirera je upravo razlog zašto su brojni sportaši tako preplašeni sad. Svi ovdje će se složiti da je njegov ton bio potpuno kriv i da je samo htio prestrašiti. Odvratno ponašanje. A ta insinuacija da je Naomi svoj uspjeh van terena postigla zbog medija - to je mit!

Jedan drugi novinar koji je sudjelovao na konferenciji je stao u Osakinu obranu nakon svega i rekao kako je ton pitanja zbilja bio neugodan, a Daugherty je naposljetku objavio članak u kojem je Osaku opisao kao iskrenu, domišljatu te sposobnu pomoći brojnim sportašima.