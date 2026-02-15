VIDEO Osječani tražili penal u prvom dijelu, gosti u drugom! Pogledajte i procijenite sami...

Osijek je dočekao Hajduk na Opus Areni u 22. kolu HNL-a, a dvije su situacije s utakmice ostale kao sporne.

U prvoj je domaći sastav tražio penal. Karačić je pucao izvana, Silić obranio i odbio loptu do Akerea koji je ubacio u sredinu. Jakupović je pucao, Silić je obranio, a onda je nehotice loptu rukom na podu zahvatio Sigur. Tražili su "bijelo-plavi" kazneni udarac, ali suci se nisu oglasili.

Foto: Screenshot/MaxSport

Druga sporna situacija dogodila se na suprotnoj strani, a u njoj je Hasić zamalo napravio novi penal. Stizala mu je lopta upućena iz auta, a stoper Osijeka oklijevao je s reakcijom. Na kraju mu se iza leđa prikrao Brajković i prvi stigao do lopte te pucao, ali obranio je to Ćurčija. Hasić je u pokušaju da dođe do lopte zahvatio Brajkovića po nogama, ali Ante Čulina procijenio je da je kontakt nedovoljan za najstrožu kaznu.

Foto: Screenshot/MaxSport

Podsjetimo, Hajduk je poveo u 15. minuti golom Livaje iz penala, a drugi gol Splićana zabio je Pukštas u 77. minuti.