Obavijesti

Sport

Komentari 1
DVIJE SPORNE SITUACIJE

VIDEO Osječani tražili penal u prvom dijelu, gosti u drugom! Pogledajte i procijenite sami...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Osječani tražili penal u prvom dijelu, gosti u drugom! Pogledajte i procijenite sami...
2
Foto: Screenshot/MaxSport

Podsjetimo, Hajduk je poveo u 15. minuti golom Livaje iz penala, a drugi gol Splićana zabio je Pukštas u 77. minuti

Admiral

Osijek je dočekao Hajduk na Opus Areni u 22. kolu HNL-a, a dvije su situacije s utakmice ostale kao sporne. 

U prvoj je domaći sastav tražio penal. Karačić je pucao izvana, Silić obranio i odbio loptu do Akerea koji je ubacio u sredinu. Jakupović je pucao, Silić je obranio, a onda je nehotice loptu rukom na podu zahvatio Sigur. Tražili su "bijelo-plavi" kazneni udarac, ali suci se nisu oglasili. 

Foto: Screenshot/MaxSport

Druga sporna situacija dogodila se na suprotnoj strani, a u njoj je Hasić zamalo napravio novi penal. Stizala mu je lopta upućena iz auta, a stoper Osijeka oklijevao je s reakcijom. Na kraju mu se iza leđa prikrao Brajković i prvi stigao do lopte te pucao, ali obranio je to Ćurčija. Hasić je u pokušaju da dođe do lopte zahvatio Brajkovića po nogama, ali Ante Čulina procijenio je da je kontakt nedovoljan za najstrožu kaznu. 

Obje situacije pogledajte OVDJE

Foto: Screenshot/MaxSport

Podsjetimo, Hajduk je poveo u 15. minuti golom Livaje iz penala, a drugi gol Splićana zabio je Pukštas u 77. minuti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji
FOTO: JUTTA LEERDAM

Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. U nedjelju je osvojila srebro na 500 m

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026