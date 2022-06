VIDEO Osvojio Roland Garros, a tri dana kasnije jedva hoda: Nadal se kući vratio na štakama

Ne znam što će biti u budućnosti, ali ja ću se nastaviti boriti.

Rekao je to Rafael Nadal, koji trenutak nakon što je 14. put osvojio Roland Garros. Uz bolno stopalo, s kojim je mogao igrati samo uz injekcije, još se malo odvojio od konkurencije, Rogera Federera i Novaka Đokovića, s 22. Grand Slam naslovom.

Kada će se i gdje Nadal vratiti na teren, to je trenutno pitanje za milijun dolara. Ni on vjerojatno ne zna odgovor makar je najavio da bi volio igrati Wimbledon. Jer, iz Pariza se, naime, na rodnu Mallorcu vratio na štakama. I ondje će pokušati riješiti kronični problem sa stopalom.

- Igrao sam dva tjedna u ekstremnim uvjetima pod injekcijama koje su anestezirale stopalo. Zbog anestezije nisam imao osjećaj u stopalu - otkrio je Nadal nakon finala.

Terapija za takvo što gotovo da ne postoji, no, dok postoji i mala nada, pokušat će sve.

- Sada ću primijeniti terapiju koja je drugačija. To mi je pomagalo i otklanjalo bol u prošlosti. Sastoji se od primanja injekcija s pulsirajućom radiofrekvencijom koja može smanjiti osjetljivost živca u stopalu. Od anestetika mi stopalo potpuno utrne i ne osjećam ga, dok je tretman radiofrekvencijom dosta kontroliraniji. On polovično ''uspava'' živac. Vidjet ćemo kako će to izgledati u sezoni na travi.

