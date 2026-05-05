NEOPREZNI ŠPANJOLCI

VIDEO Ovaj je gol odveo Arsenal u finale Lige prvaka! Pogledajte

Foto: Screenshot/Arena sport

Bio je to, ispostavilo se, jedini gol na Emiratesu. Gol koji Arsenalu nakon 20 godina donosi povratak u finale Lige prvaka, koje je na rasporedu 30. svibnja u Budimpešti

Nakon 20 godina, Arsenal opet igra finale Lige prvaka. "Topnici" su s 2-1 u polufinalu svladali Atletico Madrid, koji je sanjao put u Budimpeštu nakon što je s Diegom Simeoneom gubio finala 2014. i 2016. godine. Međutim, Arsenal je u dvije polufinalne utakmice pokazao svoju klasu te izborio šansu za prvi trofej Lige prvaka.

Polufinale je odlučio engleski reprezentativac Bukayo Saka. On je krajem prvog poluvremena bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, pospremio je u mrežu odbijenu loptu nakon što je slovenski golman Jan Oblak sjajnom obranom zaustavio siloviti pokušaj Trossarda, koji se pritom i odbio od bloka Simeonea. Možete ga pogledati klikom OVDJE.

Champions League 2025/26 Semi Final 2nd Leg Arsenal v Atletico Madrid Emirates Stadium 05.05.2026
Foto: Marc Aspland/NEWS SYNDICATION

Bio je to, ispostavilo se, jedini gol na Emiratesu. Gol koji Arsenalu nakon 20 godina donosi povratak u finale Lige prvaka, koje je na rasporedu 30. svibnja u Budimpešti. Arsenal čeka boljega iz drugog okršaja između Bayerna i PSG-a, koji ima prednost od 5-4 iz prve utakmice.

Inače, te 2006. godine Arsenal je izgubio 2-1 u finalu od Barcelone. "Topnici" su poveli u 37. minuti preko Sola Campbella unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio golman Jens Lehmann u 18. minuti. Titulu su Barceloni donijeli Eto'o i Belletti.

