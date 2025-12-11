Obavijesti

VIDEO Ovako izgleda kad se Messi, Alba i Busquets žale sucu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Messijevo osvajanje MLS-a njegov je 47. trofej u karijeri i najtrofejniji je igrač u povijesti, a nedavno je potpisao produljenje ugovora s klubom do ljeta 2028.

Inter Miami osvojio je MLS kup prije koji tjedan, a sada je s utakmice finala izašao i zanimljiv detalj. Naime, kamera na glavi suca uhvatila je prigovore kapetana Lionela Messija te njegovih bivših suigrača Jordija Albe i Sergija Busquetsa. 

Nakon jedne akcije u kojoj sudac nije svirao prekršaj, Messi ga je upitao: "No foul?". Ubrzo su se u prigovore sucu uključili i Alba i Busquets, koji su se nakon finalne utakmice oprostili od nogometa. 

Messijevo osvajanje MLS-a njegov je 47. trofej u karijeri i najtrofejniji je igrač u povijesti, a nedavno je potpisao produljenje ugovora s klubom do ljeta 2028. 

