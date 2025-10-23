Podsjetimo, slavni Amerikanac u karijeri je osvojio šest NBA naslova prvaka, a čak 14 puta birali su ga u All-Star momčad. Čak 10 puta bio je najbolji strijelac NBA lige
VIDEO Ovako je izgledao šut Michaela Jordana nakon što godinama nije dotakao loptu
Michaela Jordana mnogi smatraju najboljim košarkašem svih vremena. Tijekom igračke karijere bio je poznat po svojoj hladnokrvnosti i mirnoći u ključnim trenutcima utakmice, ali sada je osvanuo video na kojem je veliki Jordan nervozan pri pucanju slobodnog bacanja.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, u nedavnom intervjuu priznao je da godinama nije dotaknuo košarkašku loptu, a onda ga je vlasnik kuće koju je Jordan iznajmio zamolio da njegovim unucima pokaže svoje vještine. Slavni košarkaš priznao je da je bio nervozan, a otkrio je i zašto:
- Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina, tako da su njihova očekivanja bazirana na tome, a ja nisam dotaknuo košarkašku loptu - rekao je.
Osvanuo je i video na kojem je očito nervozni Jordan uzeo loptu u ruke, namjestio se pa rekao:
- Gospodine, smiluj se, molim te da učinim to.
Puknuo je slobodno bacanje i dakako, pogodio.
- Jesam li pogodio? Apsolutno. Osjetio sam najveće zadovoljstvo, to mi je uljepšalo cijeli tjedan što sam uspio udovoljiti njihovoj djeci, ne znajući hoću li to moći napraviti
