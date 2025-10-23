Obavijesti

KOŠARKAŠKO 'BOŽANSTVO'

VIDEO Ovako je izgledao šut Michaela Jordana nakon što godinama nije dotakao loptu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/X

Podsjetimo, slavni Amerikanac u karijeri je osvojio šest NBA naslova prvaka, a čak 14 puta birali su ga u All-Star momčad. Čak 10 puta bio je najbolji strijelac NBA lige

Michaela Jordana mnogi smatraju najboljim košarkašem svih vremena. Tijekom igračke karijere bio je poznat po svojoj hladnokrvnosti i mirnoći u ključnim trenutcima utakmice, ali sada je osvanuo video na kojem je veliki Jordan nervozan pri pucanju slobodnog bacanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dubrovnik: Michael Jordan u šetnji gradom 00:23
Dubrovnik: Michael Jordan u šetnji gradom | Video: 24sata/pixsell

Naime, u nedavnom intervjuu priznao je da godinama nije dotaknuo košarkašku loptu, a onda ga je vlasnik kuće koju je Jordan iznajmio zamolio da njegovim unucima pokaže svoje vještine. Slavni košarkaš priznao je da je bio nervozan, a otkrio je i zašto:

- Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina, tako da su njihova očekivanja bazirana na tome, a ja nisam dotaknuo košarkašku loptu - rekao je.

Reuters Pictures 40th anniversary collection
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Osvanuo je i video na kojem je očito nervozni Jordan uzeo loptu u ruke, namjestio se pa rekao:

- Gospodine, smiluj se, molim te da učinim to.

Puknuo je slobodno bacanje i dakako, pogodio. 

- Jesam li pogodio? Apsolutno. Osjetio sam najveće zadovoljstvo, to mi je uljepšalo cijeli tjedan što sam uspio udovoljiti njihovoj djeci, ne znajući hoću li to moći napraviti

OSTALO

