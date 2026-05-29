VIDEO Ovako juri novi dragulj 'vatrenih'! Htjeli su ga i susjedi, za nastup je dobio savršenih 10

Hrvatski nogomet desetljećima živi od svojih talenata, a čini se da je na pomolu još jedan koji bi mogao obilježiti budućnost. Njegovo je ime Nik Škafar Žužić, 16-godišnji dragulj pulske Istre 1961, koji je na Europskom prvenstvu za kadete u Estoniji odigrao utakmicu života i donio Hrvatskoj prvu pobjedu na U-17 Euru nakon dugih 11 godina. U pobjedi protiv domaćina Estonije 3-1, ovaj je mladić zabio dva gola i izborio penal, privukavši pozornost nogometne javnosti. Njegova izvedba bila je toliko dominantna da mu je ugledni statistički portal Sofascore dodijelio savršenu ocjenu - čistu desetku.

Predstava za pamćenje na europskoj pozornici

Nakon uvodnog poraza od Belgije 2-0, izabranicima Marijana Budimira trebala je pobjeda protiv Estonije kako bi zadržali izglede za plasman u polufinale. Pritisak je bio golem, no Škafar Žužić pokazao je da se najbolje snalazi kad je najvažnije. Već u drugoj minuti utakmice na A Le Coq Areni u Tallinnu, primio je loptu na lijevoj strani, sjurio se prema golu i preciznim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni kut za rano vodstvo i erupciju oduševljenja na hrvatskoj klupi. Bio je to potez koji je odredio tijek susreta i ulio prijeko potrebno samopouzdanje mladim "vatrenima".

No, to je bio samo početak. Estonci, nošeni podrškom s tribina, pokušavali su se vratiti, ali obrana pod ravnanjem stoperskog dvojca Pavić-Zirdum bila je sigurna. A onda je u 35. minuti ponovno na scenu stupio Istrin dragulj. U maniri iskusnih svjetskih krila, primio je loptu ponovno na lijevoj strani, nanizao nekoliko suparničkih igrača u nezadrživom prodoru i onda, kao da mu je to najlakša stvar na svijetu, neobranjivo desnicom pogodio suprotne rašlje estonskog gola.

Bio je to pogodak koji je slomio otpor domaćina i potvrdio da Hrvatska u svojim redovima ima igrača posebnog kova. Točku na "i" svoje maestralne partije stavio je u 54. minuti, kada je još jednim solo prodorom iznudio penal. Odgovornost je preuzeo kapetan Jona Benkotić i mirno zabio za 3-0. Počasni gol Estonaca u samoj završnici nije mogao pokvariti dojam, Hrvatska je prekinula crni niz koji je trajao od 2015. i generacije Borne Sose, Martina Erlića i Josipa Brekala.

"Osjećaj je prelijep, jedna od najljepših stvari"

Nakon utakmice koja ga je lansirala u orbitu, Nik Škafar Žužić ostao je skroman, ali vidno sretan zbog onoga što je postigao za svoju zemlju.

​- Izbornik nam je dao zadatke koje smo ispunili. Ostaje žal što smo na kraju primili gol, ali, sve u svemu, odigrali smo odličnu utakmicu. Osjećaj je prelijep, na ovako lijepom stadionu i uz odličnu atmosferu na tribinama, a k tome još postići pogotke za svoju državu na Europskom prvenstvu jedna je od najljepših stvari - poručio je junak pobjede za službene stranice HNS-a.

Riječi hvale nije štedio ni izbornik Marijan Budimir, koji je, iako ne voli isticati pojedince, morao napraviti iznimku.

​- Nik je jedan od naših najbitnijih igrača, kvalifikacije je odigrao odlično, a protiv Estonije zabio dva lijepa gola i izborio penal. Inače ne volim pričati o pojedincima, ali stvarno je bio izvrstan. Uz to, uspjeli smo ga, kao još nekolicinu igrača, odmoriti za odlučujuću utakmicu sa Španjolskom.

Put od Novigrada do zvijezda Istre 1961

Tko je zapravo Nik Škafar Žužić? Rođen je 3. lipnja 2009. u Postojni u Sloveniji, što je detalj koji je već aktivirao i slovenski nogometni savez u nadi da bi ga mogli privoljeti da u budućnosti zaigra za njih. Otac Predrag je Hrvat, a majka Vesna Slovenka. No Nik je prošao sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije i čini se da je njegova budućnost čvrsto vezana uz "vatrene". Nogometni put započeo je u matičnom NK Novigradu, gdje je rano pokazao izniman talent. To nije promaklo skautima Rijeke, pa je kao dječak preselio na Rujevicu. Ipak, punu afirmaciju doživljava dolaskom u Pulu.

U ljeto 2023., Istra 1961 prepoznala je njegov potencijal i dovela ga u školu nogometa. Ubrzo je, u srpnju iste godine, u prisustvu roditelja, potpisao dugoročni stipendijski ugovor, što je bio jasan znak da klub na njemu gradi budućnost. Opisuju ga kao tehnički superiornog veznjaka, iako u reprezentaciji briljira na poziciji lijevog krila, koji je izuzetno moćan u igri jedan na jedan i sposoban individualnim potezom riješiti utakmicu. Njegov strelovit razvoj potvrda je kvalitetnog rada u pulskoj nogometnoj akademiji, koja je uz njega za Euro dala još jednog reprezentativca, Rija Joku.

Već kuca na vrata prve momčadi

Ono što Škafara Žužića izdvaja od mnogih vršnjaka jest činjenica da je već sa 16 godina zakoračio u seniorski nogomet. Kao ulazni kadet, ne samo da je igrao za starije godište kadeta, već je nastupio i za juniore Istre u nacionalnoj ligi. Kulminacija je stigla kada ga je trener prve momčadi, tadašnji strateg Oriol Riera, a kasnije i Krešimir Režić, počeo priključivati treninzima seniora. Dobio je i prve minute u HNL-u, poput onih u derbiju protiv Rijeke, kada je u 83. minuti ušao u igru i odmah pokazao da se ne boji izazova, odigravši sjajan potez prema suigraču Roziću. Ove je sezone odigrao četiri utakmice u HNL-u.

Bivši trener Istre Riera otvoreno je govorio o planovima kluba s mladim igračima.

​- Potpisali smo ugovor s mladim igračima koji moraju još puno stvari popraviti, što je naš posao. Tu je Dukan Ahmeti, koji sad ulazi u A momčad, tek 16-godišnji Nik Škafar-Žužić također. Stavit ćemo ih u momčad kad osjetimo da su spremni. Dotad trebaju samo nastaviti raditi i priliku će dobiti - najavio je Riera, potvrđujući jasan put koji je klub zacrtao za svoje najveće talente.

Budućnost je svijetla, a idući izazov - Španjolska

Pobjeda nad Estonijom širom je otvorila vrata snova o polufinalu Europskog prvenstva, prvom za Hrvatsku u ovoj kategoriji još od 2005. godine. Ipak, put do tamo je trnovit. U posljednjem kolu Hrvatska igra protiv moćne Španjolske, koja je već osigurala prolaz. Kalkulacije su jasne: ako Belgija očekivano pobijedi Estoniju, Hrvatskoj će za prolaz trebati pobjeda protiv Španjolaca, i to po mogućnosti s dva gola razlike kako bi stvorila bolju gol-razliku u trokutu sa Španjolskom i Belgijom.

​- Trebamo pokazati tko smo i što smo. Ova pobjeda protiv Estonije nam je podigla samopouzdanje, vjerujemo u pobjedu i plasman u polufinale - samouvjereno je poručio Škafar Žužić.

Izazov je ogroman, ali s igračem ovakvog kalibra u momčadi, koji je pokazao da može sam riješiti utakmicu, ništa nije nemoguće. Nik Škafar Žužić već je pokazao da je rođen za velike stvari.

*uz korištenje AI-ja