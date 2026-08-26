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VIDEO Ovako su Kovačić i ekipa reagirali na Haalandovu frizuru

Piše 24sata,
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VIDEO Ovako su Kovačić i ekipa reagirali na Haalandovu frizuru
Foto: Screenshot
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Napadač je o šišanju razmišljao još od Svjetskog prvenstva 2026. godine, na kojem je predvodio Norvešku u senzacionalnom pohodu do četvrtfinala i postao globalni fenomen

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Erling Haaland (26) norveški stroj za golove i zvijezda Manchester Cityja, poznat po svojoj nevjerojatnoj završnici jednako kao i po svojoj dugoj plavoj kosi svezanoj u rep, nedavno je odlučio napraviti drastičan zaokret. Uoči početka nove sezone Premier lige, norveški "viking" oprostio se od svog zaštitnog znaka i predstavio svijetu novu, kratku, gotovo vojničku frizuru.

Cijeli proces transformacije zabilježen je i podijeljen s milijunima obožavatelja. U videu objavljenom na njegovom službenom YouTube kanalu pod naslovom "Nova sezona, nova kosa!!", a Haaland je iznenadio i svoje suigrače koji su bili u šoku. Njihovu reakciju City je podijelio na društvenim mrežama.

Napadač je o šišanju razmišljao još od Svjetskog prvenstva 2026. godine, na kojem je predvodio Norvešku u senzacionalnom pohodu do četvrtfinala i postao globalni fenomen. Njegova duga kosa, koja se vijorila dok je nezadrživo jurio prema suparničkim vratima, postala je toliko ikonična da su navijači nosili perike, dijelili memeove njegovog stila trčanja, a u Miamiju je čak održano i natjecanje za njegovog dvojnika.

"Razmišljao sam o ovome odmah nakon Svjetskog prvenstva, ali bio sam prezauzet pa to nisam učinio. Sezona sada počinje, stoga je vrijeme za svježi početak", objasnio je 26-godišnjak u videu. Njegov frizer ga je u šali pokušao odgovoriti riječima "Ne moraš to učiniti", no Haaland je bio odlučan i nije se dao pokolebati.

(*uz korištenje AI-ja)

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