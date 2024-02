VIDEO Ovo je Dani Alves nakon godinu dana zatvora. Počelo je suđenje, traže 9 godina robije

BARCELONA - Godinu dana nakon uhićenja počelo je suđenje bivšem nogometašu Daniju Alvesu (40) zbog optužbe za seksualni napad na ženu u kupaonici u noćnom klubu. On je negirao bilo kakav spolni kontakt sa ženom, isprva je rekao da je i ne poznaje. Kasnije je to preformulirao u sporazumni tekst. Tužitelj traži devet godina zatvora i odštetu oštećenoj ženi od 150.000 eura. Prvo je to pojavljivanje u javnosti Alvesa koji je vidno smršao i na licu nije odavao dojam mirnog čovjeka.