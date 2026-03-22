VIDEO Ovo je hit! Ovako je reagirao komentator na penal za Goricu protiv Rijeke u HNL-u

Gorica je razbila Rijeku 4-0 u 27. kolu HNL-a, a pri rezultatu 2-0 je Ante Erceg izborio kazneni udarac. Prošao je po strani, lažnjakom izbacio čuvara pa pucao, a rukom je u kaznenom prostoru loptu blokirao Barco. Sudac Duje Strukan prvotno je pustio igru, a onda nakon poziva iz VAR sobe ipak dosudio penal.

Komentator utakmice na MAX Sportu je nakon konačne odluke izrazio zadovoljstvo, ali i ironično poručio:

"Bolje da ne kažem što sam mislio... Dobro je, nogomet još nije umro. Hvala Bogu... Svi smo ovaj penal vidjeli prije tri minute... Šuti, Andrija", rekao je u šaljivom tonu.

Zanimljivo, udarac Pršira s bijele točke je obranio Zlomislić, ali je do kraja utakmice Gorica zabila još dva gola preko Bogojevića i odnijela 4-0 pobjedu.