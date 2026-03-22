'NOGOMET NIJE UMRO'

VIDEO Ovo je hit! Ovako je reagirao komentator na penal za Goricu protiv Rijeke u HNL-u

Piše Petar Božičević,
VIDEO Ovo je hit! Ovako je reagirao komentator na penal za Goricu protiv Rijeke u HNL-u
Zanimljivo, udarac Pršira s bijele točke je obranio Zlomislić, ali je do kraja utakmice Gorica zabila još dva gola preko Bogojevića i odnijela 4-0 pobjedu

Gorica je razbila Rijeku 4-0 u 27. kolu HNL-a, a pri rezultatu 2-0 je Ante Erceg izborio kazneni udarac. Prošao je po strani, lažnjakom izbacio čuvara pa pucao, a rukom je u kaznenom prostoru loptu blokirao Barco. Sudac Duje Strukan prvotno je pustio igru, a onda nakon poziva iz VAR sobe ipak dosudio penal. 

Komentator utakmice na MAX Sportu je nakon konačne odluke izrazio zadovoljstvo, ali i ironično poručio:

"Bolje da ne kažem što sam mislio... Dobro je, nogomet još nije umro. Hvala Bogu... Svi smo ovaj penal vidjeli prije tri minute... Šuti, Andrija", rekao je u šaljivom tonu. 

Zanimljivo, udarac Pršira s bijele točke je obranio Zlomislić, ali je do kraja utakmice Gorica zabila još dva gola preko Bogojevića i odnijela 4-0 pobjedu. 

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Igoru Tudoru preminuo je otac
TUŽNE VIJESTI

Igoru Tudoru preminuo je otac

Engleski mediji bliski Tottenhamu navode da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon utakmice
Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade
DETALJI VJENČANJA

Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade

Raskošna svadba Marijana Kustića i Nike Perenčević okupila brojne slavne goste! Klapa Intrade zabavljala uzvanike, a kumirao Damir Mišković

