Dinamo u Gorici briljirao eurogolovima, ali Mišić izbjegao crveni karton! Gorica bijesna zbog odluke, a "modri" preokrenuli i slavili
VIDEO Ovo je Mišićev lakat u glavu kod 2-2 s Goricom. Već je imao žuti. Strukan: Nije karton
Dinamo je u kod Gorice imao reviju eurogolova, ponajviše dvije majstorije Mihe Zajca, no osim lijepih poteza, pamtit će se i dueli kapetana "modrih" Josipa Mišića koji je plesao po rubu crvenog kartona i, zahvaljujući odlukama splitskog suca Duje Strukana, utakmicu je završio sa žutim.
Nakon što je prvi put požutio u 47. minuti, Mišić je nastavio s grubom igrom, posebno u 51. minuti, kad je u skoku laktom u glavu oborio Thea Epaillyja. Strukan je, moguće i svjestan da bi mu to bio drugi isključujući, pokazao samo faul u korist Gorice. Iz VAR sobe Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca nije sugerirao sucu da revidira odluku. S klupe domaćina su poludjeli na tu odluku.
Šest minuta poslije Dion Drena Beljo zabio je za preokret "modrih" (3-2), do kraja su gosti zabili još tri, završilo je 6-3 i maksimirski klub izborio je finale Kupa 13. svibnja na Opus Areni protiv Rijeke.
