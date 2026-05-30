STRAH OD KAOSA

VIDEO Ovo je Pariz uoči finala Lige prvaka!? A u Budimpešti već nemiri i tučnjava huligana

Budimpešta i Pariz postaju bojna polja! Najveća policijska operacija u povijesti zbog finala Lige prvaka. Navijački neredi, zatvorene ulice i trgovine, kaos na sve strane

Dok se Budimpešta priprema za najveću policijsku operaciju u povijesti zbog finala Lige prvaka između Arsenala i PSG-a, ulice grada već su poprište žestokih sukoba. Istovremeno, Pariz, iako stotinama kilometara udaljen, pretvara se u grad pod opsadom, gdje vlasti u strahu od vlastitih navijača, poučene tragičnim iskustvima, zatvaraju prometnice i trgovine.

Samo nekoliko sati uoči utakmice, u središtu Budimpešte izbili su masovni neredi. Snimke iz Királyjeve ulice prikazuju kaotične scene, gdje su se suparničke skupine sukobile koristeći baklje i šake, ostavljajući ulicu u dimu. Mađarska policija je na nogama s gotovo četiri tisuće službenika, uključujući motorizirane patrole, konjicu, pse i dronove. Procjenjuje se da je u grad stiglo dodatnih deset tisuća navijača bez ulaznica.

Zapovjednik operacije János Zoltán Kuczik, izdao je oštro upozorenje.

​- Odlučno ćemo djelovati ako naiđemo na bilo kakvo ponašanje koje narušava javni red. Nije tajna da prisustvo navijača iz Londona i Pariza predstavlja značajan rizik, ali naš je posao taj rizik svesti na minimum - poručio je.

Pariz u strahu od "pobunjeničke" atmosfere

Iako se utakmica igra u Mađarskoj, prave pripreme za izvanredno stanje odvijaju se u Parizu. Vlasti su mobilizirale 22 tisuće policajaca diljem Francuske, od čega je osam tisuća raspoređeno isključivo na pariškom području. Strah je utemeljen na tragičnim iskustvima; prošlogodišnje slavlje nakon osvajanja Lige prvaka pretvorilo se u smrtonosne nerede s dvoje poginulih, gotovo 200 ozlijeđenih i stotinama uhićenih. Slični neredi izbili su i nakon pobjede u polufinalu ovog mjeseca.

Zbog toga su uvedene drastične mjere. Avenija Champs-Élysées zatvorena je za promet od poslijepodnevnih sati, a sve trgovine, kafići i restorani na njoj morali su zatvoriti vrata u 17 sati i ukloniti sav vanjski namještaj. Čak je i poznata kulturna institucija Grand Palais ranije završila s radom. Zatvorene su i brojne postaje podzemne željeznice kako bi se spriječilo masovno okupljanje za koje jedan policijski izvor strahuje da bi moglo imati "pobunjeničku" atmosferu.

