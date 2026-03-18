BARCELONA - NEWCASTLE

VIDEO Ovo je promašaj sezone! Pogledajte što nije zabio Yamal i sjajne golove u prvom dijelu...

Piše Luka Tunjić, Jakov Drobnjak,
Uzbudljivo poluvrijeme u Barceloni! Katalonci vode 3-2 protiv Newcastlea, Yamal zabio penal u sudačkoj nadoknadi. Hoće li Barca izdržati u nastavku

Kakvo prvo poluvrijeme su odigrali Barcelona i Newcastle u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 3-2 za Katalonce koji ukupno vode sa 4-3 i na korak su do prolaza dalje. Barcelona je dva puta vodila, gosti iz Engleske su se dva puta vratili u utakmicu, a onda je Yamal zabio penal u zadnjoj sekundi sudačke nadoknade.

UEFA Champions League - Round of 16 - Second Leg - FC Barcelona v Newcastle United
Kaos je krenuo odmah u 6. minuti. Yamal je slomio obranu Newcastlea, dodao za Raphinhu koji je brzo odigrao s Lopezom, dobio loptu natrag i zabio za 1-0. Već u 15. minuti vratio se Newcastle. Gosti su probili lijevu stranu, Lewis Hall je povukao i poslao loptu za Elangu. Šveđanin mirno zabija za 1-1. Gostujuća tribina nije se ni prestala tresti, već je Barca zabila novi. Bernal je zabio na ubačaj Raphinhe iz slobodnog udarca.

Golove pogledajte OVDJE.

Kraja tu nije bilo, ali ni blizu. Igrala se 28. minuta, a onda opet Elanga. Barnes je ubacio kroz Araujove noge, a na pravom se mjesto opet našao Elanga, koji je time postao dvostruki strijelac za Newcastle. Opet je zaigrala Barca dobro, a u prvoj minuti nadoknade Yamal je promašio veliki zicer. Raphinha je silovito pucao s ruba kaznenog prostora, Ramsdale je odbio loptu koju Lewandowski nije uspio pogoditi. Prošla je kroz noge Poljaka, a zatim je Yamal iz trka senzacionalno promašio veliku šansu s dva metra udaljenosti. 

Promašaj Yamala pogledajte OVDJE.

Ipak, nekoliko minuta kasnije se iskupio i zabio penal. Trippier je vukao Raphinhu u kaznenom prostoru, sudac pokazao na bijelu točku, a mladi Španjolac je hladnokrvno pospremio za 3-2. Očekuje nas spektakl u nastavku.

