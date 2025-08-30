VIDEO Ovo je teže promašiti nego zabiti! Pogledajte što je nogometaš Vukovara propustio

Nogometaši Slavena Belupa u susretu su 5. kola HNL-a kao gosti u Vinkovcima svladali Vukovar 1991 rezultatom 2-1 (1-0). Koprivničani su poveli 2-0 pogocima Ante Šute (25) i Josipa Mitrovića (49), a za domaće je utješni gol postigao Robin Gonzalez (54).

Domaći nogometaši sigurno su žalili za propuštenom prilikom u 56. minuti utakmice. Rezultat je bio 2-1 za "farmaceute", a Jakov Puljić imao je sjajnu šansu za izjednačiti.

Pavičić je pucao prema golu, a Hadžikić je odbio loptu na samo par metara od gola. Puljić je trebao samo rutinski pospremiti loptu u mrežu, ali je pucao preko gola!