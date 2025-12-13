Obavijesti

VIDEO Ovo je trenutak kad je Šarlija dobio 'namjerni' žuti. Treba li ga i dodatno kazniti?

Piše Josip Tolić, Petar Božičević,
Foto: Screenshot/MaxSport

Stoper Hajduka nije se trebao naći u zapisniku za ovu utakmicu jer je ozlijeđen i svakako će propustiti utakmicu s Vukovarom u idućem kolu, ali na ovaj način se "očistio" pred nastavak prvenstva

Jedna je situacija s kraja utakmice Lokomotive i Hajduka (1-3) privukla pozornost. Naime, Zvonimir Šarlija dobio je "namjerni" žuti karton zbog prigovora, a to mu je četvrti žuti karton što znači da se "očistio" uoči nastavka prvenstva. 

Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' 01:02
Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

Žuti karton Šarlije pogledajte OVDJE

Dakako da ovo nije prvi slučaj namjernog dobivanja žutog kartona, ali razlika je u odnosu na ostale da se ovakve stvari obično rade na travnjaku, u igri. Šarlija je na ovaj način pomalo manipulirao pravilima i bit će zanimljivo vidjeti hoće li ga HNS kazniti dodatnom kaznom. 

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zanimljiv slučaj dogodio se u HNL-u 2011. godine kada je tadašnji igrač Splita Romano Obilinović priznao u intervjuu nakon utakmice da je namjerno skinuo dres i dobio žuti karton, ali ga HNS nije kaznio. S druge strane, Uefa drugačije gleda na ovakve situacije. 

"Igraču se može izreći suspenzija od dvije utakmice ili na određeni vremenski period ako je na utakmici namjerno zaradio žuti ili crveni karton", piše u Uefinom pravilniku. 

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U HNL-u se ovakva situacija dogodila i 2014. godine kada su tadašnji trener Lokomotive Tomislav Ivković i kapetan Mario Musa kažnjeni novčano zbog namjernog dobivanja javne opomene kako bi propustili dvoboj protiv Dinama. 

Ivkovića su tada kaznili s 10.000 kuna kazne, a Musu s 1000 kuna zbog povrede odredbi Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika, objasnili su tada. 

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li HNS reagirati i kako...

