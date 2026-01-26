VIDEO Ovo je trenutak kad je Torcida s palicama krenula na Delije: 'Molim Boga da prežive'

U petak navečer, mir u okolici Međunarodnog aerodroma u Tuzli brutalno je prekinut masovnom tučnjavom koja je rezultirala s više od dvadeset ozlijeđenih osoba i gotovo stotinu privedenih. U pomno isplaniranoj zasjedi sukobile su se dvije navijačke skupine s prostora bivše Jugoslavije - Hajdukova Torcida i navijači Crvene Zvezde, poznati kao Delije.

S obzirom na to da je Hajduk istog vikenda igrao prvenstvenu utakmicu u Splitu, prisutnost Torcide stotinama kilometara dalje, u Tuzli, od početka je bila sumnjiva. Kasnije se otkrilo kako su pripadnici splitske navijačke skupine, koji su stigli iz Dalmacije, Hercegovine i drugih dijelova Hrvatske, ušli u Bosnu i Hercegovinu pod lažnom izlikom.

Crvena Zvezda je u četvrtak u švedskom Malmöu odigrala utakmicu 7. kola Europske lige i pobijedila 1-0. Dio navijača putovao je iz Tuzle prema Malmöu i natrag, a po povratku u Bosnu i Hercegovinu došlo je do incidenta.

Navodno su graničnoj policiji prijavili da putuju na humanitarni turnir u Žepče kako bi zavarali trag i nesmetano pripremili zasjedu. Snimke nadzornih kamera zabilježile su trenutak u kojem stotinjak osoba trči prema zgradi aerodroma nakon čega je uslijedila brza intervencija policije.

Očevici su za lokalne medije opisali scene potpunog kaosa. Masovna tučnjava odvijala se u mraku, a napadači su bili naoružani letvama, metalnim šipkama, lancima i kamenjem.

​- U tučnjavi je sigurno sudjelovalo oko 100 do 150 ljudi. Bio sam u ratu, ali imao sam veću tremu pred njima. Udarali su štapovima, lancima, kamenjem, vidio sam da su ljudi bez odjeće, goli. Bili su policija i specijalci, ne znaš koga od koga da odvajaš. Potjera je trajala čitavu noć. Oni su bježali po kućama, nudili novce da se prevoze, rekao je Halid Alibašić te nastavio.

- Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novac samo da ih se preveze odavde. Nudili su lijepe pare. Meni je osobno jedan ušao u auto. Izašao sam iz svog automobila, izvadio ključ i pobjegao jer nisam znao kako da ga istjeram.

Krenuo je očevidac spriječiti tuču, ali i sam je dobio udarac zbog kojeg je u subotu završio na hitnoj pomoći.

- Niko tu ništa nije pričao, tu se samo udaralo, svađalo i psovalo. To je bio apsolutni kao, prvi ovakav u mom životu. Palicom sam dobio po ruci, dva-tri udarca sam uspio izbjegnuti. Javio sam se dan nakon na hitnu i trebam ići na snimanje ruke.

Epilog tučnjave je da su četiri navijača Zvezde teško ozlijeđena, a jedan je u kritičnom stanju. Prema trenutačnim informacijama oko 90 osoba je uhićeno, a 14 pripadnika Torcide zadržano je u daljnjem pritvoru. Huligani su se nakon tučnjave pokušali skriti u lokalnim kućama i bježali su po šumi, ali većinu ih je interventna policija uhitila.