Razlog su nemogući uvjeti za igru i potopljen teren na Rujevici. Sudac utakmice Robert Jones pozvao je kapetane momčadi i nakon kratkih konzultacija odlučio zaustaviti dvoboj
NAKON 13 MINUTA IGRE
VIDEO Ovo je trenutak prekida utakmice Rijeke i Sparte Prag!
Nogometaši Rijeke i praške Sparte sastali su se u drugom kolu Konferencijske lige na Rujevici. U prvih 11 minuta dvoboja vidjeli smo čistu šansu gostiju i gol Fruka koji je poništen, a u 13. minuti susret je prekinut!
Razlog su nemogući uvjeti za igru i potopljen teren na Rujevici. Sudac utakmice Robert Jones pozvao je kapetane momčadi i nakon kratkih konzultacija odlučio zaustaviti dvoboj.
Trenutak prekida pogledajte OVDJE
Pitanje je u kojem će se terminu utakmica odigrati ako se ne nastavi večeras, ali službena odluka trebala bi se donijeti uskoro... Podsjetimo, Rijeka je u prvom kolu izgubila od Noaha 1-0, dok je Sparta u ovaj dvoboj ušla s tri boda.
