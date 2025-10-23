VIDEO Ovo je trenutak prekida utakmice Rijeke i Sparte Prag!

Nogometaši Rijeke i praške Sparte sastali su se u drugom kolu Konferencijske lige na Rujevici. U prvih 11 minuta dvoboja vidjeli smo čistu šansu gostiju i gol Fruka koji je poništen, a u 13. minuti susret je prekinut!

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Razlog su nemogući uvjeti za igru i potopljen teren na Rujevici. Sudac utakmice Robert Jones pozvao je kapetane momčadi i nakon kratkih konzultacija odlučio zaustaviti dvoboj.

Trenutak prekida pogledajte OVDJE

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pitanje je u kojem će se terminu utakmica odigrati ako se ne nastavi večeras, ali službena odluka trebala bi se donijeti uskoro... Podsjetimo, Rijeka je u prvom kolu izgubila od Noaha 1-0, dok je Sparta u ovaj dvoboj ušla s tri boda.