DERBI NA MAKSIMIRU

VIDEO Ovo je trenutak zbog kojeg je poništen gol Dinamu! Je li sudac dobro procijenio?

Beljo je u 24. minuti susreta zabio gol u gužvi ispred gol za 1-0. Silić je najprije obranio Zajcu, a onda je lopta došla do Belje koji ju je gurnuo u mrežu. Međutim, oglasio se sudac koji je situaciju išao pogledati na VAR monitor i poništio gol

U 16. kolu HNL-a sastaju se Dinamo i Hajduk u velikom derbiju na maksimirskom stadionu. Vodeći na tablici je Dinamo s 31 bodom, a Hajduk ima jedan bod zaostatka. 

'Modri' su pred domaćom publikom ugostili Splićane, a od prve minute krenuli su pritiskati. Nakon dvije šanse Dinama, Beljo je u 24. minuti susreta zabio gol u gužvi ispred gol za 1-0. Silić je najprije obranio Zajcu, a onda je lopta došla do Belje koji ju je gurnuo u mrežu. Međutim, oglasio se sudac koji je situaciju išao pogledati na VAR. 

Situaciju možete pogledati ovdje

Na kraju je gol poništen i rezultat je ponovno 0-0.

