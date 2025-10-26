Obavijesti

PREKINULI BORBU

VIDEO Ovo je usporena snimka nesportskog poteza UFC borca!

Piše Petar Božičević,
VIDEO Ovo je usporena snimka nesportskog poteza UFC borca!
Foto: Screenshot/X

Ljudi, koji k***c?? Upravo sam dobio prstom u oko, zašto meni zviždite? Ovo je potpuno sra***, ne mogu otvoriti oko, gurnuo mi je prst u očnu duplju, požalio se Aspinall nakon meča

Odličan UFC 321 zasjenio je nesportski potez u glavnoj borbi večeri. Priredbu su predvodili Englez Tom Aspinall, teškaški prvak UFC-a, i francuski izazivač Ciryl Gane. 

Izjednačena prva runda bližila se kraju kada je Gane otvorenim dlanom krenuo prema Aspinallovu licu. Doslovce mu je dva prsta gurnuo u desno oko i jedno u lijevo, Aspinall je odmah reagirao i sucu pokazao što se dogodilo te zatražio liječnički time-out. Pokušao se oporaviti, ali nešto manje od isteka pete minute sudac je prekinuo borbu i proglasio ju "no contestom". 

Sada se pojavila i usporena snimka na kojoj se jasno vidi trenutak "uboda" Ganea u oko Aspinalla. 

Do tog trenutka bio je to vrlo zanimljiv meč u kojem je Gunn zadao 30 udaraca, a Aspinall tri manje. Publika je nakon prekida počela zviždati Aspinallu zbog čega se razljutio i poručio:

- Ljudi, koji k***c?? Upravo sam dobio prstom u oko, zašto meni zviždite? Ovo je potpuno sra*je, ne mogu otvoriti oko, gurnuo mi je prst u očnu duplju. 

UFC 321 - Tom Aspinall v Ciryl Gane
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Prema najavama, UFC bi mogao organizirati novu borbu ove dvojice boraca. 

