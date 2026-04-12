SAŽETAK VARAŽDIN - SLAVEN 2-1

VIDEO Ovo se ne viđa svaki dan! Pogledajte gol iz kornera i kako se Varaždin približio Riječanima

VARAŽDIN - SLAVEN 2-1: Nogometaši Varaždina ostvarili su pobjedu u 29. kolu HNL-a, pred svojim su navijačima s 2-1 (1-1) bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin je poveo golom Iurija Tavaresa u 12. minuti, dok je izjednačio Ljuban Crepulja pogodivši direktno iz kornera u 39. minuti. Gol odluke dao je Ivan Mamut u 77. minuti kada je pogodio s bijele točke.

SAŽETAK HAJDUK - GORICA 1-0

VIDEO Jedan, ali vrijedan. Evo kako je Livaja donio tri boda

HAJDUK - GORICA 1-0: Nogometaši Hajduka upisali su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, na svom su Poljudu u susretu 29. kola HNL-a s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili Goricu. Jedini je gol zabio Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Hajduk je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više, ali i utakmicu manje

SAŽETAK RIJEKA - OSIJEK 0-2

VIDEO Prvak je omiljena 'žrtva' Osijeka ove sezone! Pogledajte kako je Rijeka izgubila kod kuće

RIJEKA - OSIJEK 0-2: Iznimno su važnu pobjedu ostvarili nogometaši Osijeka u borbi koju vode za ostankom u ligi, u dvoboju 29. kola HNL-a slavili su na Rujevici kod prvaka Rijeke s 2-0 (1-0). Već u petoj minuti Osijek je poveo golom Samuelea Akerea, dok je u 94. konačnih 2-0 postavio Nail Omerović.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umjesto obnove, stanovi su im uništeni. Ne mogu se vratiti...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Tamo 2020. je njihova zgrada u potresu pretrpjela oštećenja i dobila žutu naljepnicu, četiri godine kasnije počela je konstrukcijska obnova, ali stanovnici jedne zgrade u Sisku još uvijek ne mogu svojim kućama. Priča je ovo o 40 obitelji koje žive u zamjenskim stanovima, jer je tvrtka koja je radila obnovu njihove zgrade otišla u stečaj. Da stvar bude gora, radove nisu završili, brojni stanovi su demolirani i ostavljeni u gorem stanju nego što su bili prije. Vlaga nagriza zidove i parkete, namještaj suvlasnika propada. Stravično jutro u Velikoj Gorici, u jednom stanu je pronađena ubijena maloljetnica, dok je njena majka počinila suicid. Propali pregovori između SAD-a i Irana, Trump najavio blokadu Hormuškog tjesnaca.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bili smo u Orbanovom rodnom selu. Mađarska na prekretnici...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Svako poskupljenje negativno utječe i na ribare koji mjesečno potroše između tri i deset tona nafte. Kažu da je cijena ribe naspram troška ulova premala, a i ribe je sve manje. Naši novinari razgovarali su s istarskim ribarima koji kažu da su očajni zbog novih Vladinih mjera zabrane lova, a neki su već "privezali brodove" i ne idu u izlov. Oni koji odu, ono što ulove odmah prodaju na talijanskom tržištu jer im se više isplati nego prodaja u Hrvatskoj. U sličnim problemima su i poljoprivrednici za koje poskupljenje plavog dizela ili njegova nestašica znači da će im usjevi propasti. Zadovoljni su što su im potpore isplaćene na vrijeme, ali kažu da je to kao flaster na ranu od metka. Vlada želi uvesti 'plivajući' PDV, čime bi imali ovlasti na tjednoj bazi mijenjati stopu PDV-a na energente. A premijer Plenković kaže da PDV ne može ispod 15 posto, računa na podršku sabora do kraja travnja. Viktora Orbana čekaju neizvjesni izbori, reporteri 24sata posjetili su njegovo rodno selo i pričali s prijateljima.

SAŽETAK S MAKSIMIRA

VIDEO Lokosi uz autogol i igrača manje srušili Istru. Pogledajte

LOKOMOTIVA - ISTRA 2-0 Marcel Heister u 18. minuti zabio je autogol za vodstvo lokosa u Zagrebu nakon atraktivne pete Jakova Antona Vasilja, a 2-0 postavio je Blaž Bošković. Iako je domaćin od 64. minute igrao s čovjekom manje zbog isključenja Tina Jukića, svladao je Puljane i zakomplicirao borbu za europske pozicije.

