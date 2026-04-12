SAŽETAK VARAŽDIN - SLAVEN 2-1
VIDEO Ovo se ne viđa svaki dan! Pogledajte gol iz kornera i kako se Varaždin približio Riječanima
VARAŽDIN - SLAVEN 2-1: Nogometaši Varaždina ostvarili su pobjedu u 29. kolu HNL-a, pred svojim su navijačima s 2-1 (1-1) bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin je poveo golom Iurija Tavaresa u 12. minuti, dok je izjednačio Ljuban Crepulja pogodivši direktno iz kornera u 39. minuti. Gol odluke dao je Ivan Mamut u 77. minuti kada je pogodio s bijele točke.
