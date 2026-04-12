'Derbi sjevera' HNL-a pripao je Varaždinu! Preskočio je Rijeku

Dinamo ove sezone nezaustavljivo juriša prema naslovu, Hajduk je siguran drugi, no najveća borba vodi se za 3. i 4. mjesto, mjesta koja vode u europska natjecanja. Što bi bilo kad bi bilo, pitaju se mnogi u varaždinskom taboru jer su u posljednja dva prvenstvena susreta protiv Istre 1961 i Gorice stigli do boda. No, svi su dojma da su u tim susretima trupe Nikole Šafarića bile dominantne i trebali su u oba susreta uzeti puni plijen.

Žalili su se i na suđenje, tražeći jednak tretman. Ipak od osvrtanja u prošlost nema puno koristi i Varaždinci su se okrenuli sljedećoj utakmici – derbiju sjevera.

Zanimljivo je da u derbiju sjevera domaći teren ne znači puno jer u čak četiri od tri posljednja dvoboja slavili su gosti. Bio je to ujedno i četvrti sraz Marija Gregurine i Nikole Šafarića koji su u Slavenu od 2008. do 2010. bili suigrači.

Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ipak Varaždincima se vratilo nakon dva remija. Pobijedili su goste iz Koprivnice s 2:1, napokon svladavši Farmaceute u Varaždinu. Slavenaši su bili hendikepirani za neigranje ozlijeđenog Nestorovskog, no u napadu je krenuo Dabro kojeg je dvije sezone čekao varaždinski trener Nikola Šafarić da eksplodira u Varaždinu, no on sve više polijevao hladnom vodom.

Na kraju je u ove zime otišao u Koprivnicu. Motiviran je Dabro bio protiv svojeg bivšeg kluba nudio se, napadao dubinu i tri puta se našao u šansama u prvom dijelu, no svaki put varaždinski vratar Zelenika bio je na visini zadatka.

Varaždinci su derbiju sjevera bili bez kartoniranog Alekse Latovića koji je u najboljoj formi u drugom dijelu sezone. Nakon loma prsta vratio se napadač Ivan Mamut.

Varaždinci su poveli iz svoje prve prave prilike. U 12. minuti sjajno je Canjuga pronašao Tavaresa koji je glavom zabio za 1:0. U nastavku su Varaždinci najveće neprilike gostima stvarali preko lijeve strane. Tandem Boršić-Tavares probijao je goste i stvarao prilike.

Slaven se probudio pred kraja prvog dijela i na rijetko viđen način izjednačio. Ljuban Crepulja je pogodio izravno iz kornera za 1:1. Podsjetilo je to na gol legendarnog Miljenka Mumleka koji je u dresu tadašnjeg Varteksa na sličan način na suprotnoj strani prije dvadesetak godina zabio Zagrebu.

Ipak, Varaždincima se vratilo nakon dvije utakmice nesreće. Nakon igranja rukom Jovića u kaznenom prostoru sudac Patrik Pavlešić pokazao je na bijelu točku. Zabio je povratnik Ivan Mamut u 78. minuti za pokazat će se konačnih 2:1.

Varaždinci su se ovom pobjedom bodovno izjednačili s Rijekom i na dobrom su tragu da ponove prošlu sezonu kad su završili na 4. mjestu izborivši nastup u europskim natjecanjima.