VIDEO Ovo se u prijenosu nije vidjelo: Brazilska ikona napala 'građane', branio ih je Walker

Prvi put u povijesti je Manchester City osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo pobjedom protiv brazilskog Fluminensea (4-0), a po završetku finala nogomet nije bio u glavnoj ulozi.

Moglo bi se reći da je to čak i karakteristično za ikonskog Brazilca - Felipe Melo (40) krenuo je još nešto poručiti 'građanima', a u obranu suigrača stao je Kyle Walker (33).

Dok je tu situaciju kamera u prijenosu izbjegla, na društvenim se mrežama pojavila snimka iz drugog kuta. Naravno, režiseri već neko vrijeme izbjegavaju takve scene kako se u svijet ne bi poslala loša poruka, ali su to drugi snimili.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

- Grealish nije pokazao poštovanje prema Fluminenseu kao instituciji, a to nikada neću dopustiti. Na kraju utakmice je vikao 'ole', sportaš na terenu ne smije pokazivati nepoštovanje. Nisam se zabunio, išao sam braniti Martinellija kojeg je on stjerao u kut. Ponovio bih to, ja sam ratnik rekao je nakon utakmice Brazilac, dok je Englez odbacio sve tvrdnje.

Bilo kako bilo, situacija se nakon svega smirila te su Brazilci otišli put svlačionice sa srebrnom medaljom, dok su izabranici Pepa Guardiole nastavili sa slavljem.