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VIDEO Pa je li ovo moguće?! Ispucao loptu s terena i skoro izazvao prometnu nesreću

Piše 24sata,
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VIDEO Pa je li ovo moguće?! Ispucao loptu s terena i skoro izazvao prometnu nesreću
Foto: screenshot X
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Lopta iz urugvajskog niželigaša odletjela je na cestu i izazvala sudar! Video je postao hit, a srećom prošlo je samo s materijalnom štetom

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Južnoamerički niželigaški nogomet često donosi prizore koji se rijetko viđaju na profesionalnim terenima, a jedan takav incident iz Urugvaja postao je globalni hit na društvenim mrežama. Video koji se munjevito proširio, prikazuje trenutak na utakmici Uruguay Montevidea i Paysandua kada je nogometna lopta tijekom utakmice odletjela izvan stadiona na obližnju prometnu cestu i, prema navodima, izazvala prometnu nesreću.

Sve je počelo kada je branič domaće momčadi, pokušavajući zaustaviti opasan napad suparnika, snažno ispucao loptu izvan terena. Lopta je međutim, izletjela van stadiona na cestu, odbila se od asfalta i izbjegla nekoliko automobil. Ali jedan automobil nije uspio zaobići loptu te je naglo usporio. 

Srećom, sudar nije imao ozbiljnije posljedice te je nastala samo materijalna šteta. Utakmica je odigrana na stadionu ANCAP Parque u Montevideu, koji ima oko 1500 sjedećih mjesta, a na strani gdje je lopta ispucana nalazi se mala tribina s nekoliko stajaćih mjesta. 

(uz korištenje AI-ja)

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