Obavijesti

Sport

Komentari 2
INTER RASPUCAN

VIDEO Pa on ima oči na leđima! Sjajna asistencija Petra Sučića

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pa on ima oči na leđima! Sjajna asistencija Petra Sučića
Foto: Arenasport/Screenshot

INTER - TORINO 5-0 Petar Sučić u prvom nastupu u Serie A asistirao je za Inter protiv Torina, Marcus Thuram zabio je dva gola

Posljednju utakmicu prvog kola Serie A u Milanu odigrali su Inter i Torino, klubovi dvojice hrvatskih reprezentativaca Petra Sučića odnosno Nikole Vlašića, i bila je to potpuno jednosmjerna ulica jer su domaćini za nešto više od sat vremena utrpali četiri komada, do kraja pet, a za jedan od njih velike zasluge ima Sučić.

Nakon vodećeg gola Alessandra Bastonija u 18. minuti, Petar je u 36. primijetio utrčavanje Marcusa Thurama u šesnaesterac iako mu je bio okrenut leđima i dao krasnu loptu u prostor koju je Francuz iskoristio, a Hrvat tako drugi put asistirao u petoj utakmici za novi klub.

Sjajnu Sučićevu asistenciju pogledajte OVDJE.

Lautaro Martínez u 52. minuti zabio je treći, a Thuram je u 62. i četvrti gol "nerazzurra", a Ange-Yoan Bonny u 72. i posljednji, peti. Vlašić je na terenu bio do 58. minute, a sudac Federico La Penna se smilovao i završio je utakmicu odmah po isteku 90. minute. 

U ranijem susretu Udinese i Verona su remizirali 1-1. Domaćin je poveo u 53. minuti golom Thomasa Kristensena, a izjednačio je Suat Serdar u 73. minuti.

Oba sastava su po jednom gađali i okvir suparničkog gola. Verona je blizu gola bila i u 51. minuti, ali je Giovane pogodio prečku, da bi u 83. minuti na suprotnoj strani i Hassane Kamara uzdrmao prečku. Za Veronu je do 72. minute igrao Domagoj Bradarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Bivši dinamovac otišao u Rumunjsku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bivši dinamovac otišao u Rumunjsku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi
ZANOSNA RIJEČANKA

FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi

Vedrana Linardić iz svijeta mode preselila se u vrtić. Nekadašnje lice s pista sada radi s djecom, no ne odbacuje povratak na scenu. Njen ljubavni život sa sportašima bio je često na naslovnicama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025