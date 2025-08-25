VIDEO Pa on ima oči na leđima! Sjajna asistencija Petra Sučića

Posljednju utakmicu prvog kola Serie A u Milanu odigrali su Inter i Torino, klubovi dvojice hrvatskih reprezentativaca Petra Sučića odnosno Nikole Vlašića, i bila je to potpuno jednosmjerna ulica jer su domaćini za nešto više od sat vremena utrpali četiri komada, do kraja pet, a za jedan od njih velike zasluge ima Sučić.

Nakon vodećeg gola Alessandra Bastonija u 18. minuti, Petar je u 36. primijetio utrčavanje Marcusa Thurama u šesnaesterac iako mu je bio okrenut leđima i dao krasnu loptu u prostor koju je Francuz iskoristio, a Hrvat tako drugi put asistirao u petoj utakmici za novi klub.

Sjajnu Sučićevu asistenciju pogledajte OVDJE.

Lautaro Martínez u 52. minuti zabio je treći, a Thuram je u 62. i četvrti gol "nerazzurra", a Ange-Yoan Bonny u 72. i posljednji, peti. Vlašić je na terenu bio do 58. minute, a sudac Federico La Penna se smilovao i završio je utakmicu odmah po isteku 90. minute.

U ranijem susretu Udinese i Verona su remizirali 1-1. Domaćin je poveo u 53. minuti golom Thomasa Kristensena, a izjednačio je Suat Serdar u 73. minuti.

Oba sastava su po jednom gađali i okvir suparničkog gola. Verona je blizu gola bila i u 51. minuti, ali je Giovane pogodio prečku, da bi u 83. minuti na suprotnoj strani i Hassane Kamara uzdrmao prečku. Za Veronu je do 72. minute igrao Domagoj Bradarić.