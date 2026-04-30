KONFERENCIJSKA LIGA

VIDEO Palace bez Sose slavio protiv Šahtara, Rayo Vallecano pobijedio Strasbourg u Madridu

U Madridu je Rayo Vallecano slavio protiv francuskog Strasbourga pogotkom Brazilca Alemaoa iz 54. minute. Španjolci su potpuno dominirali i propustili nekoliko prilika da slave s većom razlikom nad momčadi koja je izbacila Rijeku

Nogometaši Crystal Palacea svladali su u prvoj polufinalnoj utakmici Konferencijske lige u gostima Šahtar s 3-1, dok je u drugom polufinalu Rayo Vallecano na svom travnjaku pobijedio Strasbourg s 1-0. 

U Madridu je Rayo Vallecano slavio protiv francuskog Strasbourga pogotkom Brazilca Alemaoa iz 54. minute. Španjolci su potpuno dominirali i propustili nekoliko prilika da slave s većom razlikom nad momčadi koja je izbacila Rijeku. 

U Krakovu je premijerligaš Crystal Palace slavio s 3-1 protiv ukrajinskog Šahtara i napravio veliki korak ka prvom europskom finalu.

Šahtar je započeo s čak sedam Brazilaca, a poveli su Englezi već u prvoj minuti golom Senegalca Ismaila Sarra. Ukrajinci su izjednačili u 48. minuti pogotkom Olega Očeretka, no u 58. minuti Crystal Palace opet vodi, a zabio je Japanac Daichi Kamada. Golove pogledajte OVDJE

Pobjedu Engleza potvrdio je Danac Jorgen Larsen u 86. minuti. Borna Sosa je ostao na klupi Engleza. 

