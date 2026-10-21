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VIDEO Pao je rekord svjetskih nogometnih prvenstava! Fifa je izbacila više od polovice golova

Piše HINA,
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VIDEO Pao je rekord svjetskih nogometnih prvenstava! Fifa je izbacila više od polovice golova
Foto: Fifa/screenshot
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Amerikanke U17 razbile Samou 17-0 i srušile svjetski rekord! DiMaria utrpala šest, a Fifa morala izbaciti devet golova

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Mlade američke nogometašice na impresivan su način otvorile Svjetsko prvenstvo u uzrastu do 17 godina koje se održava u Maroku. U susretu 1. kola skupine E pobijedile su reprezentaciju Samoe 17-0 ostvarivši rekordnu pobjedu u povijesti svjetskih prvenstava u bilo kojoj dobnoj skupini, bilo ženskoj bilo muškoj. Čak je i službeni kanal Fife, koji ima ograničenje na duljinu sažetka od dvije minute, morao izbaciti devet golova. Video pogledajte OVDJE.

Američke nogometašice su tijekom susreta uputile čak 58 udaraca, pri čemu 32 udarca u okvir gola. Sushana Peacock je primila 17 golova, ali i upisala 15 obrana. Prvo ime utakmice bila je Maddie DiMaria koja je zabila šest golova.

DiMaria je prva igračica koja je postigla šest golova u jednoj utakmici na nekom SP-u otkako je Erling Haaland postigao devet golova u norveškoj pobjedi 12-0 protiv Hondurasa na Svjetskom U-20 prvenstvu 2019.

- Presretna sam, biti na listi igrača iza Haalanda je velika čast. On je velika inspiracija - kazala je mlada Amerikanka.

Dosadašnji rekord držali su mladi nogometaši Maroka koji su na U-17 World Cupu prošle godine porazili Novu Kaledoniju 16-0.

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