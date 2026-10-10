VIDEO Pao novi najbrži gol u povijesti Bundeslige! Zakuhao ga Neuer bizarnom pogreškom

Manje od šest sekundi trebalo je Augsburgu hrvatskog golmana Nediljka Labrovića da povede na svom terenu protiv Bayerna u subotnjoj prvenstvenoj utakmici, i to nakon neshvatljive pogreške jednog od najboljih i najpouzdanijih golmana svijeta Manuela Neuera.

Nakon što su Bavarci izveli centar, Neuer je u prepoznatljivom stilu pokušao glumiti stopera, ali se zaigrao nekakvim pokušajem loba što je preduhitrio Robin Fellhauer i praktički se ušetao s loptom u gol za veselje WWK Arene za osam i pol sekundi.

Novi najbrži gol u povijesti Bundeslige pogledajte OVDJE.

Luis Diaz je u 51. minuti zabio za izjednačenje, ali su gol naknadno ipak poništili zbog zaleđa. Labrović čeka priliku kao rezerva.

Tri najbrža gola u Bundesligi ikad - svi protiv Bayerna!

Dosadašnji najbrži gol u povijesti Bundeslige pao je 22. kolovoza 2015., Kevinu Vollandu iz Hoffenheima trebalo je devet sekundi za gol, zanimljivo, također protiv Bayerna. I treći najbrži gol primio je Bayern, Karim Bellarabi mu je 23. kolovoza 2014. zabio nakon devet sekundi u dresu Bayer Leverkusena.