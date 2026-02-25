VIDEO Pašalić zabio za delirij u Bergamu! Pogledajte sjajan gol

Kakvu utakmicu igra Atalanta! Nakon poraza od 2-0 u prvoj utakmici protiv Borussije Dortmund, u Bergamu potpuni preokret i to za manje od sat vremena. "Božica" je sve vratila na početak u prvom dijelu, a onda se ukazao Mario Pašalić i zabio gol koji Atalantu, za sada, vodi dalje.

Foto: Daniele Mascolo

Već u petoj minuti je Scamacca iskoristio nepažnju gostujuće obrane i zabio za 1-0. Tako je stajalo sve do 45. minute, a onda je Zappacosta pogodio za 2-0 i ukupnih 2-2. Vidjelo se da Atalanta "grize", a onda je "zagrizla" do kraja u drugom poluvremenu.

U 57. minuti potuni kaos u Bergamu. Dobar napad Atalante, de Roon je dobio loptu na strani i pogledao prema kaznenom prostoru. Sjajno je zavrnuo loptu u peterac, a tamo je uletio Mario Pašalić i glavom iz blizine zakucao za 3-0 i veliki preokret Atalante. Potpuni šok za Borussiju i Niku Kovača koji su u zaostatku.

Golove pogledajte OVDJE.

Utakmica je u tijeku...