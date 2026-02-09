Obavijesti

Komentari 0
VIDEO Pašalićeva lopta s očima! Asistirao je za majstorski gol

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Atalanta u sjajnoj formi! Zappacosta i Pašalić briljirali golom i asistencijom. Atalanta nezaustavljiva na domaćem terenu nada se plasmanu u Ligi prvaka

U utakmici 24. kola talijanske Serie A, Atalanta je na svom terenu u Bergamu rutinski povela 2-0 protiv Cremonesea, potvrdivši sjajnu formu i nastavivši lov na mjesta koja vode u Ligu prvaka. Atalanta je sjajno ušla u utakmicu i nakon 25. minuta već je bila u vodstvu od 2-0, a dugo će se pričati o remek djelu veterana Davidea Zappacoste, kojem je asistirao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Utakmica na stadionu Gewiss krenula je jednosmjerno od prve minute. Atalanta, nošena samopouzdanjem nakon velike pobjede protiv Juventusa u kupu, povela je već u 13. minuti preko Nikole Krstovića.

Samo dvanaest minuta kasnije, priču je zaključio Davide Zappacosta, kojem je sjajno asistirao hrvatski reprezentativac Pašalić. Pašaliću je to peta asistencija ove sezone u 27 nastupa uz pet golova. Njegovu asistenciju možete pogledati klikom OVDJE.

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Tridesettrogodišnji desni bočni, koji je tijekom sezone bio poznatiji kao asistent, zabio je majstorski gol. Njegov pogodak za 2-0 bio mu je prvi ove sezone u svim natjecanjima, što ga čini posebnim osobnim trenutkom, ali i ključnim za momčad. Tim je golom Atalanta osigurala miran nastavak utakmice.

OSTALO

