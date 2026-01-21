Obavijesti

POBJEDA BARCE

VIDEO Paučine više nema! Evo kako je Olmo probio golmana Slavije, spektakularan gol...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/Arenasport

Barcelona je s 4-2 pobijedila Slaviju Prag u gostima. Najljepši gol zabio je bivši dinamovac, Dani Olmo, u 63. minuti. Pogodio je same rašlje i time donio barci prednost od 3-2

Admiral

Barcelona je u ludoj utakmici pobijedila Slaviju Prag u gostima 4-2. Domaći su poveli nakon kornera, Fermin Lopez je s dva lijepa gola donio preokret Barceloni, a onda je došao novi šok. Minutu nakon drugog gola Lopeza, Slavia je izjednačila nakon još jednog kornera. Lewandowski je loptu ugurao u svoju mrežu i tako se otišlo na odmor.

U nastavku Barca je zaigrala bolje, a u 61. minuti je Pedrija zamijenio Dani Olmo. Trebale su mu samo dvije minute da pokaže kakav je majstor. Kounde je ubacio u kazneni prostor, loptu su domaći na kratko odbili, ali do, za njih, krivog čovjeka. Olmo se namjestio na 17 metara, nanišanio i vrhunski "stresao" same rašlje. Ako je i bilo paučine u kutu, sada je više nema. U 70. se Lewandowksi iskupio za autogol i zabio za konačnih 4-2.

Gol Olma pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Slavia Prague v FC Barcelona
Foto: David W Cerny

Barcelona je tako izbjegla novi kiks i potvrdila prolazak dalje. Ima 13 bodova te će zadnje kolo odlučivatiu hoće li biti u Top 8 i izboriti direktan plasman u osminu finala. Barcelona igra protv Koenhagena na Camp Nou. A iduću srijedu očekuje nas spektakl. Sve utakmice igraju se u isto vrijeme, u 21 sat.

