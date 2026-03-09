VIDEO Pazite susjed, ide lopta! Golmanovo ispucavanje je hit...

Nije baš uobičajeno da lopta doleti na balkon za vrijeme utakmice prve lige u jednoj državi, ali upravo to se dogodilo u Češkoj. Na susretu 25. kola između Bohemiansa i Slovan Libereca, golman gostujuće momčadi, Tomaš Koubek, lansirao je loptu "susjedu" u balkon i prozor, koji se ipak nije razbio. Utakmica je završila bez golova pa je ovaj potez obilježio susret i nasmijao publiku te društvene mreže. Koubek je igrao i s Dionom Drenom Beljom u Augsburgu.

Tomáš Koubek koji je prilikom ispucavanja lopte iza svog gola očito precijenio svoju snagu, opalio je i lopta je poletjela visoko iznad ograde i tribina te završila svoj let na balkonu sive zgrade koja se nalazi tik uz stadion. Ono što je ovu situaciju učinilo još zanimljivijom jest reakcija navijača, koja se nije usredotočila na ismijavanje golmana, već na jedinstveni šarm stadiona Dolíček.

Mnogi korisnici u komentarima su istaknuli kako je stadion poznat po svojoj nevjerojatnoj lokaciji, praktički utisnutoj među stambene zgrade. "Pa nije njegova krivica, stadion je tako malen", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dijelili fotografije koje pokazuju kako navijači utakmice prate s ljestava naslonjenih na zidove ili s prozora vlastitih stanova.

Jedan od najpopularnijih komentara stigao je od korisnika koji je objavio fotografiju navijača kako se penju uz zidove kako bi vidjeli utakmicu, uz opis: "Bohemians Prag - tribina ljestve". Drugi su se našalili kako bi trebalo zaustaviti utakmicu da se golman ode ispričati stanarima i zamoliti ih da mu vrate loptu, baš kao što su to radili kao djeca kad bi im lopta završila u susjedovom dvorištu.