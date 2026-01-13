VIDEO Perez kao mafijaški kum. Pogledajte posljednji pozdrav Alonsa i predsjednika 'kraljeva'

Nakon što je Real Madrid poražen od Barcelone 3-2 u napetom finalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji, internetom se proširila kratka snimka koja je izazvala lavinu reakcija. Video prikazuje susret trenera Reala Xabija Alonsa i predsjednika kluba Florentina Péreza tijekom ceremonije dodjele medalja. Naizgled rutinski pozdrav pretvorio se u predmet intenzivne analize, a hladan i distanciran govor tijela predsjednika potaknuo je navijače na razmišljanje. Brzo nakon poraza, Alonso je dobio otkaz u Realu.

Snimka prikazuje Alonsa kako prilazi Pérezu, koji ga potapša po ramenu i zagrli bez promjene izraza lica, jedva ga pogledavši u oči. Cijela interakcija traje svega nekoliko sekundi, no korisnicima društvenih mreža to je bilo dovoljno da u njoj iščitaju dublje značenje, pogotovo jer je uslijedila neposredno nakon bolnog poraza od najvećeg rivala.

Filmske usporedbe i "poljubac smrti"

Reakcije na internetu bile su brze i maštovite. Uvjerljivo najpopularniji komentar, s više od tisuću glasova, povukao je paralelu sa scenom iz filma "Gospodar prstenova". Korisnik je Pérezov hladan pozdrav opisao kao susret "Denethora i Faramira", referirajući se na trenutak u kojem gospodar Gondora s prezirom dočekuje svog sina nakon izgubljene bitke.

Ništa manje popularna nije bila ni usporedba sa scenom iz kultne serije "Obitelj Soprano", u kojoj mafijaški šef Tony Soprano grli svog nećaka Christophera Moltisantija. Mnogi su taj zagrljaj protumačili kao zlokoban "poljubac smrti", aludirajući da je Alonsova sudbina u klubu zapečaćena. "Pérez izgleda kao lik iz sicilijanske mafije u 'Kumu' koji je već naručio Xabijevo uklanjanje", stoji u komentaru koji je sažeo opći dojam koji je ostavio govor tijela Realovog predsjednika.