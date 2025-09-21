Obavijesti

VEĆ PETA OVE SEZONE

VIDEO Perišić ponovno briljira! Asistirao je u derbiju s Ajaxom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Ivan Perišić ove godine za klub je odigrao osam utakmica, a u njima ostavio je nevjerojatni rekord. Naime, postigao je jedan gol i dodao pet asistencija, što je u prosjeku 0,75 kontribucija po nastupu

Ivan Perišić nastavio je sa sjajnim igrama u PSV-u. Najbolji igrač još uvijek aktualnog prvaka Nizozemske u šestom kolu Eredivisie u derbiju protiv Ajaxa asistirao je za prvi gol na utakmici. Hrvatski reprezentativac probio je desnu stranu i kirurški precizno ubacio na glavu Ismaela Saibarija koji se naklonio i zabio za vodstvo u sedmoj minuti igre.

Asistenciju Perišića pogledajte OVDJE.

'U TREPAVICU' VIDEO Pogledajte fantastičnu asistenciju Ivana Perišića u pobjedi PSV-a! Sjajno je ubacio
VIDEO Pogledajte fantastičnu asistenciju Ivana Perišića u pobjedi PSV-a! Sjajno je ubacio

Perišić je ovime ostvario petu asistenciju u sezoni, a uz nju je zabio i jedan gol ove sezone. Ipak, u 31. minuti Ajax se vratio u igru golom iz penala koji je Kenneth Taylor realizirao za "kopljanike".

Dodajmo još da Josip Šutalo nije započeo utakmicu za Ajax. Hrvatski reprezentativac još se oporavlja od ozljede, a trener Johnny Heitinga umjesto Šutala poslao je Itakuru na teren.

Utakmica je još uvijek u tijeku…

