VIDEO Perišić ponovno briljira! Asistirao je u derbiju s Ajaxom

Ivan Perišić nastavio je sa sjajnim igrama u PSV-u. Najbolji igrač još uvijek aktualnog prvaka Nizozemske u šestom kolu Eredivisie u derbiju protiv Ajaxa asistirao je za prvi gol na utakmici. Hrvatski reprezentativac probio je desnu stranu i kirurški precizno ubacio na glavu Ismaela Saibarija koji se naklonio i zabio za vodstvo u sedmoj minuti igre.

Asistenciju Perišića pogledajte OVDJE.

Perišić je ovime ostvario petu asistenciju u sezoni, a uz nju je zabio i jedan gol ove sezone. Ipak, u 31. minuti Ajax se vratio u igru golom iz penala koji je Kenneth Taylor realizirao za "kopljanike".

Dodajmo još da Josip Šutalo nije započeo utakmicu za Ajax. Hrvatski reprezentativac još se oporavlja od ozljede, a trener Johnny Heitinga umjesto Šutala poslao je Itakuru na teren.

Utakmica je još uvijek u tijeku…