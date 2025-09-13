Obavijesti

VIDEO Pogledajte fantastičnu asistenciju Ivana Perišića u pobjedi PSV-a! Sjajno je ubacio

Piše HINA, Petar Božičević,
Foto: Screenshot/SportKlub

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je asistent za četvrti pogodak PSV-a iz Eindhovena u 5-3 gostujućoj pobjedi protiv NEC-a u Nijmegenu u susretu 5. kola nizozemskog prvenstva.

Perišićev ubačaj u 49. minuti Pepi je iskoristio za povećanje prednosti PSV-a na 4-1 u tom trenutku. Bio je to Pepijev drugi gol na utakmici, on je i započeo golijadu u 12. minuti. U prvom poluvremenu su još Van Bommel (30) i Veerman (34) zabijali za goste, a Misidjan (32) za domaće. Nakon drugog gola Pepija NEC se približio na 4-3 preko El Kachatija (53) i Cheryja(69), da bi Boadu (72) postavio konačni rezultat.

Asistenciju Perišića pogledajte OVDJE

Perišić je odigrao čitav susret za PSV koji je na vrhu ljestvice sa 12 bodova, jednim više od drugog Ajaxa koji je ranije u subotu sa 3-1 kao domaćin svladao PEC Zwolle, a tri više uz dvije utakmice više od trećeg Feyenoorda.

Darko Nejašmić je igrao od 80. minute za NEC, dok je Josip Šutalo u pobjedi Ajaxa sudjelovao od 67. minute.

