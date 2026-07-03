VIDEO Perišić zabio Portugalu i postao naš najbolji strijelac ikad na svjetskim prvenstvima!

Imala je puno problema Hrvatska u prvom poluvremenu protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, ali je izašla s drugačijim stavom u drugo poluvrijeme i to joj je donijelo vodeći gol u 53. minuti. Zabio ga je Ivan Perišić (37), novi hrvatski rekorder po golovima na svjetskim prvenstvima!

Ivan je u 21. utakmici na mundijalima zabio već sedmi gol, nakon krasne asistencije Josipa Stanišića poslije proigravanja Nikole Vlašića i ometanja Igora Matanovića na petercu. Time je Omišanin prestigao Davora Šukera, koji je 1998. bio najbolji strijelac u Francuskoj sa šest golova.

Foto: KEVIN SOUSA

Ivanu je to ujedno i 11. gol na velikim natjecanjima, četiri ima na Euru. U 158. nastupu, uvjerljivo najviše nakon Luke Modrića za Hrvatsku (202), zabio je 39. gol. Još mu šest nedostaje do rekordera i u tom segmentu, dakako Davora Šukera s 45.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: KEVIN SOUSA

Uslijedilo je ludih desetak minuta na BMO Fieldu jer je Igor Matanović u 57. minuti zabio nakon što se asistent Nikola Vlašić nalazio u zaleđu, potom je Rafael Leao na drugoj strani pogodio prečku, a Cristiano Ronaldo u 61. zabio nakon zaleđa koje je potvrdio VAR. Ipak, u 68. minuti je realizirao penal nakon što je Vlašić na petercu nesmotreno povlačio Renata Veigu.

Javio se Englez Jared Gilllett iz VAR sobe i Norvežaninu Espenu Eskasu to signalizirao, a Ronaldo je pucao po sredini i prevario Livakovića. Bio mu je to 146. gol u 232. utakmici za reprezentaciju, čime je nastavio rušiti vlastiti rekord. Ali mu je to bio tek prvi gol u nokaut-fazi na svjetskim prvenstvima.

Ludnica drugog poluvremena se nastavila u 81. minuti kad je Hrvatska zabila još jedan gol, ovaj put Petar Sučić, ali je i on bio prebrz i VAR ga je poništio zbog zaleđa.