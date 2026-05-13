SJAJNA SEZONA

VIDEO Petar Sučić s Interom je osvojio duplu krunu u Italiji, a trofej donijela ikona 'vatrenih'

Inter slavi deseti naslov u Kupu! Pobijedili Lazio 2-0 uz autogol Marušića i gol Martineza. Legende Vieri i Bokšić donijeli pokal na teren

Nogometaši Intera deseti put u povijesti pobjednici su talijanskog Kupa nakon što su u finalu u Rimu pobijedili Lazio 2-0. Bilo je to jednosmjerno finale. Inter je dominirao od prve minute i sasvim zasluženo je stigao do trofeja.

"Nerrazzuri" su poveli u 14. minuti. Nicolo Barella je izveo korner, a Adam Marušić nesretno i nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. U 35. minuti milanski sastav je povećao prednost. Denzel Dumfries je "ukrao" loptu neopreznom Nunu Tavaresu i dodao do Lautara Martineza kojem nije bilo teško zabiti za 2-0.

Prvi udarac prema suparničkim vratima Lazio je uputio u 45. minuti, no pokušaj Gustava Isaksena prošao je pored stative. U 57. minuti "nebesko-placi" su imali i prvu pravu priliku, ali Tijjani Noslin nije bio precizan.

Petar Sučić je za Inter igrao do 68. minute, dok je Toma Bašić na drugoj strani igrao do 78. minute. Za Sučića je to već drugi trofej u njegovoj premijernoj sezoni u dresu Intera nakon što je milanski sastav osigurao i "scudetto".

Prvi gol Intera pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.

Dodajmo kako su pobjednički pokal na teren unijeli legendarni Christian Vieri i Alen Bokšić. "Bobo" je igrao za oba tima, dok je bivši hrvatski napadač ukupno šest godina proveo u Laziju. Na tribinama Olimpica bile su i mnoge legende poput Alessandra del Piera, marca Materazzia, Roberta Baggija, Demetrija Albertinija...

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

