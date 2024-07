VIDEO Petković gađa rašlje, a onda na scenu stupa Ristovski. Pogledajte urnebesnu scenu

MILANOVIĆ MU NIJE FORA

VIDEO Jandroković u obilasku privremenog Sabora: Nemam ambicije za Pantovčak, tu je ok ZAGREB - To je malo neozbiljno, kazao je Gordan Jandroković komentirajući Milanovićevu izjavu da bi bilo fora da protukandidat u utrci za Pantovčak bude Andrej Plenković. - Ne određuje se predsjednički kandidat po tome što je fora. Predsjednik Vlade Plenković ima puno odgovorniju, važniju i snažniju funkciju - kazao je. Ponovio je da on nema ambiciju za Pantovčak te da je zadovoljan svojom funkcijom. Obišao je prostore vojnog učilišta na Črnomercu gdje će od jeseni u 7000 kvadrata biti privremeno smješten Sabor dok se zgrada na Markovom trgu obnavlja.

Kopiranje linka