VIDEO Petković spasio turski klub! Zabio za prvi bod u sezoni

Zanimljivu su utakmicu odigrali nogometaši Kocaelispora i Kayserispora u četvrtom kolu turskog prvenstva. Utakmica je završila 1-1, a oba su gola postignuta u sudačkoj nadoknadi! Jedan od strijelaca bio je i donedavni napadač Dinama, Bruno Petković, koji je time zabio svoj drugi gol za Kocaelispor.

Nakon što je Fenerbahčeu zabio gol iz slobodnog udarca, Petković je bio heroj novog turskog prvoligaša u 95. minuti. Bila je gužva pred gostujućim golom, a Petković je "nanjušio" odbijenu loptu i silovito ju zakucao u mrežu.

Njegov gol možete pogledati OVDJE, a Kocaelisporu je to bio prvi bod u sezoni. Petkovićev klub sada je na 15. poziciji, dok klubovi od 16. do 18. mjesta ispadaju u drugu ligu.