Obavijesti

Sport

Komentari 6
UHVATIO JE FORMU

VIDEO Petković spasio turski klub! Zabio za prvi bod u sezoni

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Petković spasio turski klub! Zabio za prvi bod u sezoni
Foto: Screenshot/Sportklub

Nakon što je Fenerbahčeu zabio gol iz slobodnog udarca, Petković je bio heroj novog turskog prvoligaša u 95. minuti utakmice, kada je iskoristio gužvu pred protivničkim golom

Zanimljivu su utakmicu odigrali nogometaši Kocaelispora i Kayserispora u četvrtom kolu turskog prvenstva. Utakmica je završila 1-1, a oba su gola postignuta u sudačkoj nadoknadi! Jedan od strijelaca bio je i donedavni napadač Dinama, Bruno Petković, koji je time zabio svoj drugi gol za Kocaelispor.

Nakon što je Fenerbahčeu zabio gol iz slobodnog udarca, Petković je bio heroj novog turskog prvoligaša u 95. minuti. Bila je gužva pred gostujućim golom, a Petković je "nanjušio" odbijenu loptu i silovito ju zakucao u mrežu.

Njegov gol možete pogledati OVDJE, a Kocaelisporu je to bio prvi bod u sezoni. Petkovićev klub sada je na 15. poziciji, dok klubovi od 16. do 18. mjesta ispadaju u drugu ligu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba
LUKSUZNO ZDANJE

FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba

Urbana vila s okućnicom prostire se na oko 1500 kvadrata, bila je u konkurenciji i za nagradu stambene arhitekture. Počeli su je graditi 2018., a uselili 2021. Vrijednost se procjenjuje na oko dva milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025